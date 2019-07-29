هاتف جوجل الجديد Google pixel 4 سيستخدم تكنولوجيا الوجة للفتح بدلآ من بصمات الأصابع

هاتف جوجل الجديد Google pixel 4 الذي من المنتظر ان يتم كشف النقاب عنه في شهر أكتوبر القادم، الذي سيستخدم ميزة فتح الهاتف بتكنولوجيا الوجه بدلا من جهاز استشعار بصمات الأصابع، كما سيستخدم الهاتف الجديد من شركة جوجل علي خاصية “Motion Sense” او الرادار، الذي سيعمل علي الكشف عن الإيماءات اليدوية بالقرب من الهاتف.

وتأتي التكنولوجيا المبتكرة من شركة جوجل، علي الخاصية الرائعة الي سوف تؤدي إلي إضافة فتح الوجه إلى وضع Pixel 4، لتفح شركة جوجل الباب علي مسرعية لمنافسة شركة أبل الرائدة في صناعة الهواتف الذكية والتي تتميز هواتفها بفتح الهاتف بخاصية بصمة الأصابع، لذا علي جوجل معرفة مخاطر تقنيتها الجديد التي إذا لم تكن خاصية فتح وجه Pixel سريعًا أو آمنًا مثل جهاز iPhone ، فسيكون ذلك مشكلة كبيرة، علي مستقبل هواتف الشركة في المستقبل.

يذكر ان تقنية فتح الهاتف بالوجة توجد علي أجهزة iPhone عن طريق خاصية Face ID، ولكن هذه الخاصية لا تعمل علي هواتف أبل إلا إذا كان الهاتف في وضع مستقيم. لكن Apple تغلبت بالفعل على هذا القيد على iPad Pro.

ولكن ما يميز خاصية Pixel 4 انه سوف يستخدم في إلغاء قفل الوجه للدفعات، حيث يمكن استخدامه للحصول على مدفوعات آمنة، وأشارت شركة جوجل Google إن البيانات البيومترية سيتم تخزينها محليًا في شريحة آمنة ولن يتم مشاركتها مطلقًا مع خدمات Google الأخرى.