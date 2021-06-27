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هاتف Realme 8 Pro المواصفات والمميزات والسعر

بواسطة عزت محمد
هاتف Realme 8 Pro هاتف Realme 8 Pro المواصفات

هاتف ريلمي الجديد الذي أطلقته شركة ريلمي بالعديد من المواصفات الجيدة الخاصة بالشكل أو الكاميارت أو التصميم الرائع الخاص بالشاشة ووضوحه، هو مدار البحث عن أسعار وأهم المواصفات والمميزات وكذلك العيوب اليت يمكن التعامل معها أو التغاضي عنها أمام مميزات الهاتف سوف نتعرف على هاتف ريلمي 8 برو  أكثر وأهم مواصفاته.

1 مواصفات ريلمي 8 برو
2 سعر هاتف ريلمي 8 برو ومميزاته

مواصفات ريلمي 8 برو

أطلقت الشركة أكثر من نوع من ريلمي فنجد ريلمي 8 ، وريلمي 8 برو ولا يوجد اختلافات كبيرة ولكن ريلمي 8 برو له عديد من المواصفات الجيدة التي يفضلها الكثيرين في الشراء ومنها:

  • نبدأ بشاشة الهاتف المميزة والتي تأتي من نوع سوبر إيمولد ومساحتها 6.4 إنش، أما عن جودتها فنجد أن الشاشة تأتي بدقة عالية بدقة 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 409 بكسل لكل إنش
  • أما عن شرائح الاتصال فيتوفر في الهاتف شريحتين للاتصال، ويتميز بتدعيم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع.
  • تعتمد شركة ريلمي في المواد التي يصنع منها الهاتف من البلاستيك اللامع القوي.
  • يتوفر زيادة مساحة الهاتف من خلال استخدام كارت ميموري  وذاكرة الهاتف تأتي بسعة 128جيجا بايت.
  • الكاميرات في هاتف ريلمي مميزة وقوية ودقيقة يحتوي الهاتف على كاميرات خلفية وأمامية.
  • الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل، والكاميرا الخلفية عبارة عن كاميرا رباعية مختلفة في الدقة وتعمل كل واحدة بشكل مختلف فمنها المتخصصة في التصوير الواسع أو الماكرو.
هاتف Realme 8 Pro
هاتف Realme 8 Pro المواصفات

سعر هاتف ريلمي 8 برو ومميزاته

  1. يأتي سعر ريلمي المفضل لدى الشباب بسعر 5500 جنيه مصري، ويتميز الهاتف بالتالي:
  2. دقة الكاميرات الأمامية والخلفية.
  3. الشكل المميز والسعة التي يمكن زيادتها من خلال كارت ميموري.
  4. تصوير الفيديوهات بجودة عالية.
  5. يدعم الشرائح واستخدام شريحتين مع الشحن السريع أيضاً.
  6. البطارية في هاتف ريلمي تعمل لوقت طويل مقارنة بغيرها.
عزت محمد

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