هاتف Realme 8 Pro المواصفات والمميزات والسعر

هاتف ريلمي الجديد الذي أطلقته شركة ريلمي بالعديد من المواصفات الجيدة الخاصة بالشكل أو الكاميارت أو التصميم الرائع الخاص بالشاشة ووضوحه، هو مدار البحث عن أسعار وأهم المواصفات والمميزات وكذلك العيوب اليت يمكن التعامل معها أو التغاضي عنها أمام مميزات الهاتف سوف نتعرف على هاتف ريلمي 8 برو أكثر وأهم مواصفاته.

مواصفات ريلمي 8 برو

أطلقت الشركة أكثر من نوع من ريلمي فنجد ريلمي 8 ، وريلمي 8 برو ولا يوجد اختلافات كبيرة ولكن ريلمي 8 برو له عديد من المواصفات الجيدة التي يفضلها الكثيرين في الشراء ومنها:

نبدأ بشاشة الهاتف المميزة والتي تأتي من نوع سوبر إيمولد ومساحتها 6.4 إنش، أما عن جودتها فنجد أن الشاشة تأتي بدقة عالية بدقة 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 409 بكسل لكل إنش

أما عن شرائح الاتصال فيتوفر في الهاتف شريحتين للاتصال، ويتميز بتدعيم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع.

تعتمد شركة ريلمي في المواد التي يصنع منها الهاتف من البلاستيك اللامع القوي.

يتوفر زيادة مساحة الهاتف من خلال استخدام كارت ميموري وذاكرة الهاتف تأتي بسعة 128جيجا بايت.

الكاميرات في هاتف ريلمي مميزة وقوية ودقيقة يحتوي الهاتف على كاميرات خلفية وأمامية.

الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل، والكاميرا الخلفية عبارة عن كاميرا رباعية مختلفة في الدقة وتعمل كل واحدة بشكل مختلف فمنها المتخصصة في التصوير الواسع أو الماكرو.

سعر هاتف ريلمي 8 برو ومميزاته