هذا هو تردد قناة بلقيس الفضائية اليمنية 2020 الجديد

شاهد تردد قناة بلقيس الفضائية التي تعد من أكثر القنوات إستقطاباً في اليمن، تشمل تقديم البرامج السياسية الحوارية، الإجتماعية، وتولي إهتماما بإستعراض أبرز القضايا في المجتمع ومناقشتها، وإعداد التقارير المصورة فيما يخص عدداً من الجوانب الحياته.







تعمل على النظر في مختلف ما تتضمنه الصحف من مقالات يومية. كما أن القناة الفضائية – تستضيف المحللين السياسيين للظهور في برامج حوارية اثناء البث المباشر. وغير ذلك، فإن القناة التلفزيونية فعالة في تقديم وتحليل آخر المستجدت على الساحة اليمنية، بواسطة النشرات الإخبارية.

من يملك قناة بلقيس ومن أين تبث؟ قناة بلقيس هي مملوكة للناشطة اليمنية توكل كرمان المعروفة بنيلها جائزة نوبل عام 2011، بسبب ما بذلته من نشاط حقوقي في في سبل صون حقوق المرأة، وهي أيضاً صحفية يمنية تتعرض لإنتقادات بسببب المواقف المتبدلة حول أمور متعلقة بالحرب في اليمن. القناة حالياً تبث من خارج اليمن منذ 2015 بسبب إقتحام نفذتها جماعات تنتمي للحوثيون، وهم الذين يسيطرون على اليمن في الوقت الراهن.







تتميز بمجموعة من البرامج المختلفة المقدمة على شاشتها، ورغم ذلك فإن أغلب تلك البرامج منصبة لتناول الشأن السياسي وآخر أخبار اليمن. لتشمل قائمة البرامج تلك، المساء اليمني، فضاء حر، كيبورد، زوايا الحدث. وهي من القنوات اليمنية التي تبث بشكل متواصل 24 ساعة يومياً.

تعتبر قناة بقليس التلفزيونية من القنوت التي تولي إهتماما خاصاً بالشباب، والتركيز على قضاياه، وهي بذلك تحمل شعار مقترن بالقناة هو (صوت اليمنيين).

تردد قناة بلقيس

نايل سات التردد 11526أفقي ترميز 27500، معدل تصحيح 5/6 الجودة إسم القناة belqees tv SD