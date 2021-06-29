Take a fresh look at your lifestyle.


هل جهاز الحاسوب الخاص بك مؤهل لكى يستقبل نظام ويندوز 11؟ ….. اعرف الآن

بواسطة عزت محمد
ويندوز 11 هل جهاز الحاسوب الخاص بك مؤهل لكى يستقبل نظام ويندوز 11؟ ........ اعرف الآن

أوضحت شركة مايكروسوفت العالمية بأن نظام الويندوز الجديد سوف يكون متاحا كتحديث لجميع الأجهزة التي تعمل علي نظام تشغيل ويندوز 10، وهذا التحديث سوف يكون متاح مجاني، فضلا عن أن إصدار الويندوز 11(windows 11) الجديد يحتاج الى متطلبات قليلة للعمل على جهازك، سوف نوضح الإمكانيات المطلوبة من خلال هذا المقال.

ويندوز 11
هل جهاز الحاسوب الخاص بك مؤهل لكى يستقبل نظام ويندوز 11؟ ….. اعرف الآن
1 الإمكانيات أو المتطلبات التي يجب توافرها لنظام تشغيل ويندوز 11 ( 11 windows )
2 تعرف على خطوات تحميل الأداة لمعرفة توافق جهازك مع نظام التشغيل الجديد

الإمكانيات أو المتطلبات  التي يجب توافرها لنظام تشغيل ويندوز 11 ( 11 windows ) 

  • ذاكرة وصول عشوائية(Ram )بسعة تخزينيه مقدارها 4 جيجا بايت.
  • وسعة  تخزينية مقدارها ٦٤ جيجا بايت.
  • ومعالج (Processing )  بمقدار 64 بت.
  • وإذا لم يكن لديك علم بهذه المتطلبات فقد وفرت لك الشركة أداة لمعرفة أذا كان جهازك مؤهل لأستقبال الويندز الجديد ام لا.

تعرف على خطوات تحميل الأداة لمعرفة توافق جهازك مع نظام التشغيل الجديد

  1. قم بالدخول علي موقع شركة مايكروسوفت من أي متصفح .
  2. ثم قم بالتوجه إلي الأسفل حتي الوصول إلي مكان “التحقق من التوافق”.
  3. ثم أضغط بعد ذلك على” تنزيل التطبيق”. التطبيق يسمى (Windows PC Health Check).
  4. وبعد التحميل علي جهازك، قم بالتثبيت من خلال الإعدادات المتاحة ثم انقر إنهاء التثبيت
  5. بعد انتهاء التثبيت قم بفتح التطبيق أو البرنامج (Windows PC Health Check)، ثم اضغط على إنهاء.
  6. داخل البرنامج ستجد أيقونة “أفحص الان ” .
  7. سيقوم البرنامج أو الأداة بعد ذلك بعملية الفحص ويعلمك أذا كان جهازك مؤهل لإستقبال نظام ويندوز الجديد ام لا.
عزت محمد

أسعى لتقديم خدمة إخبارية متميزة فى كافة الأقسام والمجالات وأهم الأخبار على المستوى المحلى المصري، والعربي والخليجي، بالإضافة لأهم الأخبار العالمية وأحداث الساعة لحظة بلحظة.

قد يعجبك ايضا
أخبار التقنية

ترددات شبكة قنوات CBC سى بى سى الجديدة

أخبار التقنية

لعبة pubg.. ماذا يريد تحديث ببجي 2021 وفور تنايت من مشاهد هدم الكعبة للتزود بالأسلحة…

أخبار التقنية

واتساب يتراجع ويحذف إحدى ميزاته بعد تعليقات سلبية من المستخدمين ويعد بتطويرها

أخبار التقنية

إحصل على تردد سبيس تون-spacetoon 2021 وطريقة تنزيل القناة

أخبار التقنية

أضف” تردد قناة بي ان سبورت الاخبارية الجديد 2021 BeIn Sports News لمتابعة اروع…

أخبار التقنية

سعر ومواصفات هاتفvivo v21 ومميزاته وعيوبه

أخبار التقنية

تردد قناة أبوظبى الرياضية 3 الجديد 2021

أخبار التقنية

تردد قناة بوكس موفيز 2021 الجديد عبر النايل سات BOX Movies

أخبار التقنية

في 3 دقائق.. تقنية جديدة لشحن الهاتف المحمول واللاب توب في دقائق قليلة

أخبار التقنية

سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme C25 في مصر والسعودية 2021


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.