هل جهاز الحاسوب الخاص بك مؤهل لكى يستقبل نظام ويندوز 11؟ ….. اعرف الآن

أوضحت شركة مايكروسوفت العالمية بأن نظام الويندوز الجديد سوف يكون متاحا كتحديث لجميع الأجهزة التي تعمل علي نظام تشغيل ويندوز 10، وهذا التحديث سوف يكون متاح مجاني، فضلا عن أن إصدار الويندوز 11(windows 11) الجديد يحتاج الى متطلبات قليلة للعمل على جهازك، سوف نوضح الإمكانيات المطلوبة من خلال هذا المقال.

الإمكانيات أو المتطلبات التي يجب توافرها لنظام تشغيل ويندوز 11 ( 11 windows )

ذاكرة وصول عشوائية(Ram )بسعة تخزينيه مقدارها 4 جيجا بايت.

وسعة تخزينية مقدارها ٦٤ جيجا بايت.

ومعالج (Processing ) بمقدار 64 بت.

وإذا لم يكن لديك علم بهذه المتطلبات فقد وفرت لك الشركة أداة لمعرفة أذا كان جهازك مؤهل لأستقبال الويندز الجديد ام لا.

تعرف على خطوات تحميل الأداة لمعرفة توافق جهازك مع نظام التشغيل الجديد