“هنا”.. الترددات الجديدة لقناة ام بي سي برو سبورت MBC PRO SPORTS المفتوحة 2019 على نايل سات وعرب سات

تردد قناة ام بي سي برو سبورت MBC PRO SPORTS، يبحث عنه الكثير من عشاق الألعاب الرياضية المختلفة وخاصة كرة القدم، فهي تعد من أفضل القنوات الرياضية المتميزة في هذا المجال، لكونها تقدم للمشاهد العديد من المباريات والدوريات السعودية حصريًا والتي من أبرزها دوري عبداللطيف جميل السعودي وكأس السوبر وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد السعودي للمحترفين، بالإضافة لتفوقها على الساحة الإعلامية في إعداد باقة من مذيعي الرياضة البارزين في الإعلام السعودي والوطن العربي، كما تميزت ايضًا بوجود فريق إعداد يعمل بكفاءة ودقة عالية على تقديم وإعداد نشرات الأخبار والبرامج الإخبارية المتخصصة في الشأن الرياضي على المستوى العربي والعالمي، بجانب وجود معلقين رياضيين بارزين بالقناة ومن أبرزهم، عامر عبدالله، وفارس عوض، وجعفر الصليح؛ الأمر الذي ساهم بشكل كبير في علو ورفعة القناة بالوطن العربي خلال فترة قصيرة منذ نشأتها وأصبح لها جماهيرية كبرى في جميع الدول العربية.

تردد قناة ام بي سي برو سبورت MBC PRO SPORTS

انطلق البث التلفزيوني للقناة منذ سنوات، مقرها الرسمي بالسعودية، وهي تعد ضمن مجموعة قنوات MBC الشهيرة ذات الصيت اللامع في سماء البث الفضائي، وتعد قناة ام بي سي برو سبورت من القنوات الرائدة في المجال الرياضي بالمملكة العربية السعودية وتمكنت من ذلك ببث وإذاعة العديد من المباريات المتنوعة العربية وايضًا مباريات جميع الدوريات السعودية، بشكل مجاني للمشاهدين؛ وكان ذلك خلال الفترة الأولى من انطلاق بثها، وبعد ذلك تغير الأمر بسبب عدم استقرار البث وحدوث التشويش المتكرر على تردداتها، فنقلت القناة بثها الفضائي من القمر الصناعي إلي العرب سات، وأصبحت القناة منقسمة إلي:

MBC PRO SPORTS 1: وهي مخصصة للمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي فقط.

MBC PRO SPORTS 2: وهي مخصصة لدول شمال أفريقيا، حيث تعمل هذه القناة عبر هذه الأقمار الصناعية حاليًا بجودة عالية الدقة والوضوح HD/SD، بدون تشويش أو انقطاع في البث.

تردد قناة ام بي سي برو سبورت MBC PRO SPORTS على النايل سات

القمر الصناعي نايل سات التردد 11470(V) 11559 – (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي FEC 5/6

تردد قناة ام بي سي برو سبورت MBC PRO SPORTS علي عرب سات

القمر الصناعي عرب سات التردد 12341 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي FEC 3/4

تردد قناة ام بي سي برو سبورت MBC PRO SPORTS علي بدر 6