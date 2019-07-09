“هنا”.. تردد قناة الديار  Al Diyar الجديد 2019 على النايل سات

يبحث الكثير من الجماهير العراقية عن تردد قناة الديار Al Diyar الجديد 2019 على النايل سات، لمتابعة البرامج والمسلسلات الدرامية المتنوعة التي تقدمها القناة العرقية، فهي تهتم في الشأن الأول بالمواطن والشعب العراقي وتحرص دائمًا على إعلام مشاهديها بكافة التطورات والأحداث التى تهمهم وذلك من خلال تغطيتها الإخبارية المتميزة التي تتسم بالطابع الإخبارى المتنوع في تناول الأحداث السياسية والاقتصادية والفنية وايضًا والاجتماعية، كما تساهم قناة الديار العراقية فى نشر الوعي بين أوساط المجتمع العراقى كما تعتبر القناة حلقة وصل الشعب العراقي والدول العربية، فيما تحرص القناة دائمًا على تناول الأفلام الوثائقية التى تستعرض التراث العراقى وتسلط الضوء عليه بهدف إعلام العالم وإبراز عادات وتقاليد وثقافات الشعب العراقي.

نبذة عن قناة الديار Al Diyar

انطلق البث التلفزيوني للقناة خلال عام 2003، ومقرها الرئيسي بمدينة بغداد، حيث تهتم القناة بعرض الكثير من القوالب البرامجية المتنوعة فيما تركز على تناول الأخبار المحلية والعالمية من خلال نشراتها الإخبارية دون التحيز لجانب سياسى أو ديني أو غير ذلك، وتحرص دائمًا على مناقشة القضايا والمشكلات المثارة بالشارع العراقي، محاولة في ذلك التوصل للحلول والنتائج الممكنة لما هو متاح، كما تهتم قناة الديار العراقية ايضًا بعرض البرامج الترفيهية والمسابقات وايضًا برامج المرأة والموضة، بالإضافة لتناول المسلسلات الدرامية المتميزة والتى استطاعت من خلالها جذب انتباه الملايين بالعراق ودول الخليج العربي ملتزمة في ذلك بالمعايير والسياسة الإعلامية المفروضة.

البرامج التي تقدمها قناة الديار العراقية

تهدف قناة الديار Al Diyar لتقديم محتواها للأسرة العراقية، ومن هذا المنطلق اتخذت القناة من الأسرة شعارًا لها فقدمت العديد من البرامج التي تساهم بشكل كبير في زيادة وعي وتنوير عقول المشاهدين وعدم الإسفاف فى المحتوى المعروض، فكان من أبرز البرامج التي تناولتها:

برنامج حجي عراقي.

برنامج صباح الديار.

برنامج جواكيج.

برنامج الزنزانة.

برنامج المشهد الرياضي.

برنامج سينما.

برنامج مهنة.

تردد قناة الديار Al Diyar الجديد 2019 على النايل سات

تعمل قناة الديار العراقية على مدار اليوم بشكل مجانى دون الحاجة إلى اشتراك شهري، كما أن البث الفضائي الخاص بالقناة يعمل بدون تشفير أو انقطاع طوال 24 ساعة يوميًا، حيث تتيح القناة إمكانية عرض برامجها التليفزيونية مرة أخرى حتى يتمكن المشاهدين من متابعة ما لم تعرضه القناة فى الأوقات التى تناسبهم.