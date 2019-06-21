“هنا” تردد قناة النيل 2019 على القمر الصناعي نايل سات

نقدم لكم أعزاءنا القراء ترددات قنوات النيل المصرية والتي تعتبر من القنوات الرائدة التي يلتف حولها الكثير من المصريين، فهي عبارة عن شبكة إعلامية عريقة تابعة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، فهي تضم مجموعة متنوعة من القنوات التي تلبي كل احتياجات المشاهد المصري والعربي والأخبار المحلية والعالمية، فهناك قناة رياضية وثقافية ومنوعات وكوميدية، وفنيه وغيرها، هذا وقد تم إطلاقها خلال عام 1998 م، وهنا نسرد لكم كل ترددات قنوات النيل فيما يلي.

شبكة قنوات النيل :

تجدر الإشارة إلى انه يوجد العديد من المزايا المتنوعة التي تحظى بها شبكة قنوات النيل، وهي السبب الحقيقي وراء النجاح الواسع والشهرة التي حققتها في مصر والعالم العربي كله، هذا وتسعى لتلبية كل احتياجات جمهورها وميولهم المختلفة، فضلاً عن الارتقاء بمستوى الإعلام العربي كله، وهنا نرصد لكم كل ترددات قنوات النيل، لتتمنوا من متابعة محتواها الفريد أينما كنتم.

تردد قناة النيل دراما 2019 :

قناة النيل دراما من أشهر القنوات واكثرها رواجاً حيث تحصد نسبة مشاهدة كبيرة لأنها تعرض محتوى ترفيهي أكثر من رائع، كما تقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات القديم منها والحديث، فضلاً عن عرض الأعمال الفنية التاريخية، ومن ابرز مسلسلاتها ما يلي :

• مسلسل الصياد.

• مسلسل الخروج.

• مسلسل الميزان.

• مسلسل ليالي الحلمية.

• مسلسل لن أعيش في جلباب أبي.

اما عن تردد القناة، فهو كالآتي :

القمر الصناعي : نايل سات

لتردد: 11843

معدل الترميز :27500

الإستقطاب : أفقي

معامل تصحيح الخطأ : 5/6