هنا.. تردد قناة دبي Dubai الجديد 2019 على النايل سات

تردد قناة دبي Dubai الجديد 2019 على النايل سات، والتي يبحث عنها عدد كبير من عشاق المسلسلات الدرامية الخليجية، حيث تتمتع قناة بعرض الأعمال الفنية بشكل حصرى على شاشتها وغالباً ما يتم ذلك خلال السباق الرمضاني كل عام، فهي تعد ضمن أبرز قنوات المسلسلات التي يحرص عدد كبير من الجماهير على متابعتها بشكل دائم، لكونها تعرض ايضًا العديد من البرامج المتنوعة واللقاءات الحصرية المتميزة على شاشتها، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تكوين قاعدة جماهير عريضة وتوسيع شعبية القناة في أنحاء الدول العربية، حيث تضم القناة باقة لامعة من أفضل المذيعين والإعلاميين الذين يقدمون البرامج المختلفة.

نبذة عن قناة دبي Dubai

انطلق البث التليفزيوني لقناة دبي Dubai عام 1992، مقرها الرئيسي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تعمل ضمن مؤسسة دبي للإعلام والتي تضم العديد من القنوات المختلفة التي تقدم الكثير من البرامج المتنوعة؛ كما تحرص قناة دبي Dubai على تغطية الأحداث الجارية بشكل حديث ومتطور بإستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية الحديثة، وتهتم ايضًا بتقديم الأعمال الدرامية المختلفة في قوالب فنية جذابة وشيقة ذات مهنية وتقنية عالية، وتهدف سياسة القناة إلى جذب ملايين المشاهدين من أنحاء الدول العربية من خلال إطلالتها الرمضانية التي تتضمن الكثير من المسلسلات المصرية والخليجية.

ومن أبرز المسلسلات التي تعرضها قناة دبي Dubai خلال هذه الفترة

مسلسل واكلينها والعة.

مسلسل عبرة شارع.

مسلسل اختفاء.

مسلسل الطوفان.

مسلسل فرصة حب.

مسلسل حدود الشر.

مسلسل ميني وفيني.

مسلسل سلاسل الدهب.

مسلسل الطواش.

ومن أبرز البرامج التي تعرضها قناة

أصل الحكاية.

أخر الكلام.

حكايتي مع الزمان.

الفضل العظيم.

فاسألوا أهل الذكر.

قابل للنقاش.

تردد قناة دبي Dubai الجديد 2019 على النايل سات

تعتمد قناة دبي Dubai فى عرض المحتوى الإعلامي بإستخدام أفضل أجهزة البث ذات جودة عالية الوضوح HD، بحيث توفر لمستقبلي إرسالها رؤية وجودة صورة واضحة وصوت نقي دون تشويش أو تقطيع، وذلك من خلال التردد التالي: