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أخبار التقنية

هنا تردد قنوات الأطفال الأساسية على القمر نايل سات

بواسطة زكريا منير 0
إشارة قنوات الأطفال على نايل سات

عندما يفتح الطفل عينه على الحياة، حاجته لقناة موجهة أمراً أساسياً. وبعيداً عن السلوك النمطي تلعب قنوات الأطفال دور مهم في إنتقال الطفل لمراحل أكثر تقدماً تعزز سلوكه الإيجابي ويكون مشبعاً في تعلم التصرفات السليمة، دعونا في الحقيقة نطلع أولياء الأمور على قائمة من قنوات الطفل الترفيهية الرائعة.

لقد حان الوقت للحفاظ على ترفيه طفلك من خلال مجموعة قنوات للأطفال تمزج فيها التعليم والتسلية معاً على القمر نايل سات.

تردد قناة إم بي سي mbc 3

تردد قناة mbc 3 على مدار نايل سات
إسم القناةترميزالترددالقمرالإستقطابمعامل تصويب الخطأ
MBC 32750011270نايل ساتعمودي5/6

تردد قنوات الأطفال على النايل سات

القناةترميزالترددإتجاه الإستقطاب
ماجد كيدز2750012226أفقي h
قناة ميكي27500 11526أفقي h

قنوات الأناشيد للأطفال

أما إذا كنت ترغب في ان ينشأ طفلك على التأمل والقرب من الله من خلال إستماعه للأناشيد الملهمة فهذه قائمة لأبرز القنوات التي تحقق هذا النمط.

إسم القناةالترددالإستقطابمعامل تصويب الخطأ
طيور بي بي11391عمودي3/4
قناة طه11313عمودي3/4

وبطريقة عرض المحتوى الجذاب المقدم من القنوات السابقة، بما فيه الأنيمشن والأناشيد فإنه سيسمح للطفل الإستمتاع بقضاء وقته أمام شاشة التلفزيون والإستفادة بأقصى حد من أشكال المحتوى المرئي الترفيهي في التعلم والحصول على أهم القيم الإنسانية.


زكريا منير

    زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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