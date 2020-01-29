هنا تردد قنوات الأطفال الأساسية على القمر نايل سات

عندما يفتح الطفل عينه على الحياة، حاجته لقناة موجهة أمراً أساسياً. وبعيداً عن السلوك النمطي تلعب قنوات الأطفال دور مهم في إنتقال الطفل لمراحل أكثر تقدماً تعزز سلوكه الإيجابي ويكون مشبعاً في تعلم التصرفات السليمة، دعونا في الحقيقة نطلع أولياء الأمور على قائمة من قنوات الطفل الترفيهية الرائعة.

لقد حان الوقت للحفاظ على ترفيه طفلك من خلال مجموعة قنوات للأطفال تمزج فيها التعليم والتسلية معاً على القمر نايل سات.

تردد قناة إم بي سي mbc 3

إسم القناة ترميز التردد القمر الإستقطاب معامل تصويب الخطأ MBC 3 27500 11270 نايل سات عمودي 5/6

تردد قنوات الأطفال على النايل سات

القناة ترميز التردد إتجاه الإستقطاب ماجد كيدز 27500 12226 أفقي h قناة ميكي 27500 11526 أفقي h

قنوات الأناشيد للأطفال

أما إذا كنت ترغب في ان ينشأ طفلك على التأمل والقرب من الله من خلال إستماعه للأناشيد الملهمة فهذه قائمة لأبرز القنوات التي تحقق هذا النمط.

إسم القناة التردد الإستقطاب معامل تصويب الخطأ طيور بي بي 11391 عمودي 3/4 قناة طه 11313 عمودي 3/4

وبطريقة عرض المحتوى الجذاب المقدم من القنوات السابقة، بما فيه الأنيمشن والأناشيد فإنه سيسمح للطفل الإستمتاع بقضاء وقته أمام شاشة التلفزيون والإستفادة بأقصى حد من أشكال المحتوى المرئي الترفيهي في التعلم والحصول على أهم القيم الإنسانية.