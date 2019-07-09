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هنا ضبط تردد قناة d movies hd على النايل سات

كتب ياسينفي آخر تحديث
هنا ضبط تردد قناة d movies hd على النايل سات
استقبال تردد قناة d movies الجديد

تعتبر قناة دي موفيز من القنوات التى يبحث عنها الكثير من المشاهدين فى الوطن العربي وذلك لأنها تنفرد بتقديم العديد من الأفلام الأجنبية المتنوعة على مدار اليوم بدون توقف ولا تقطيع حيث يمكن تنزيل تردد قناة d movies hd على القمر الصناعي النايل سات بكل سهولة من خلال هذا المقال والذى سوف نوضح لكم فيه كيفية إدخال التردد الأخير.

الكثير من محبي الأفلام الأجنبية يبحثون عن التردد الجديد لقناة d movies وذلك من اجل مشاهدة جميع الأفلام الجديدة المترجمة باللغة العربية، كما تقدم أدارة قناة دى موفيز كافة المسلسلات القديمة التي تعمل بتقنية الـ Hd حيث يمكن الاستمتاع بمشاهدة جميع تلك الأفلام من خلال التردد الموضح لكم بالجدول التالي.

تردد قناة d movies hd على النايل سات

اسم القناة : D Movies
القمر الصناعي : النايل سات 7 غرب
التردد : 11603
معدل الترميز : 27500
الاستقطاب (القطبية) : افقى H
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
النمط: DVB-S
التعديل: MPEG-2

قناة d movies تحرص يوميا على تنظيم جدول أفلامها على مدار اليوم حيث يمكنكم مشاهدة جميع أفلام الحركة والاكشن والمغامرة وكذلك افلام الحروب والعصابات سواء كانت القديمة أو الجديدة، كما لدي قناة دى موفيز مجموعة من أفلام الجريمة وفنون القتال مثل أفلام جاكي شان وجيت لي، حيث يمكنكم أستقبال التردد الجديد لتلك القناة من خلال الجدول الموضح لكم بعالية، حيث نتمنى لكم وقت ممتع بأذن الله.

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عن الكاتب

ياسين

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