“هنا” نقدم لكم كل ما يتعلق بخدمة عملاء فودافون كاش

أصبحت خدمة فودافون كاش واحدة من أتم الخدمات التي يبحث عنها المصريين بشكل يومي، حيث انتشرت بشكل واسع خلال الفترة الماضية نطراً لاعتماد الكثير عليها في إتمام المعاملات المالية اليومية، وهنا في هذه المقالة نقدم لكم أهم المعلومات المتعلقة بهذه الخدمة بشكل تفصيلي، فابقوا معنا.

خدمة فودافون كاش :

فودافون كاش هي عبارة عن محفظة إلكترونية أطلقتها شركة فودافون وهي مجانيه ، وتذخر بالكثير من المميزات ومن أبرزها ما يلي :

• يمكن للمستخدم تحويل رصيد “كاش” لأي رقم آخر داخل مقر ويشترط أن يكون فودافون.

• يمكن استقبال اموال كاش من أي رقم فودافون مع إمكانية استقبال هذه الأموال من أي صراف آلي.

• تجدر الإشارة إلى أن عملية استقبال الأموال أو تحويلها لا تستغرق إلا ثوانِ معدودة.

هذه المميزات جعلت خدمة فودافون كاش تستحوذ على اهتمام كل عملائها، والآن نقدم لكم رقم خدمة عملاء فودافون كاش فضلاً عن أكواد خدمة فودافون كاش فيما يلي، حتى يتسنى لك استخدامها في اي وقت.

رقم خدمة عملاء فودافون كاش :

نقدم لكم أعزاءنا القراء رقم خدمة عملاء فودافون كاش حيث يحتاجها الكثير منا في المعاملات اليومية، فضلاً عن إمكانية الاستفسار عن أي شيء تريدونه من خلالها، هذا وإن كانت هناك أي نشاكل تواجهكم يمكنكم الاتصال برقم الخدمة وقت ما تشاؤون، وإليكم ما يلي :

• رقم خدمة عملاء فودافون كاش هو “7001”، و يبلغ سعر المكالمة حوالي عن 50 قرشاً للمكالمة الواحدة.