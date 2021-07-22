هواوي تستعد لإطلاق هاتف Huawei P50 الأسبوع المقبل التي تركز على التصوير الفوتوغرافي

تستعد شركة هواوي الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية والإلكترونيات لإطلاق هاتف Huawei P50 وهو أحدث تشكيلة هواتفها الذكية الرائدة ضمن سلسلة P، وذلك في 29 يوليو في بلدها الأم الصين، واستمرارًا لـ USP لهذه المجموعة ، ستركز الهواتف الذكية على التصوير الفوتوغرافي للهاتف المحمول، وقبل الإطلاق الرسمي الأسبوع المقبل، تم التأكيد على أن سلسلة Huawei P50 لن تقتصر على السوق الصينية فقط ، بل سيتم إطلاقها عالميًا، وذلك نقلاً عن ممثل Huawei في فنلندا كمصدر لهذه المعلومات.

هاتف Huawei P50

تركيز على التصوير الفوتوغرافي

كشف الإعلان التشويقي الذي شاركته شركة هواوي مؤخرًا عن الهواتف الذكية من سلسلة هواتف Huawei P50، أنها ستحتوي على عدسات تحمل علامة Leica، وسلط مقطع الفيديو التشويقي الضوء أيضًا على أنه سيلتقط ألوانًا واقعية، بحيث يقدم ما تراه بالضبط في الحياة الواقعية.

كما كشفت التقارير أن سلسلة P50 القادمة، ستكون مزودة بعدسة كاميرا سوني IMX80 حسب الطلب، وتزعم تلك التقارير إنه أول مستشعر كاميرا محمول مقاس 1 بوصة بدقة 50 ميجابكسل ومرشح ألوان RYYB.

ثلاث طرز متوقعة لسلسلة هاتف Huawei P50

ومن المتوقع حسب التقارير، أن تحتوي المجموعة على ثلاثة طرز وهي: P50 و P50 Pro و P50 Pro + وإذا صدقت التوقعات، فإن طرازي Pro و Pro + فقط سيأتيان مع عدسة Sony IMX800، ومن المتوقع أن يكون النموذج القياسي لديه جهاز استشعار ثلاثية الكاميرا تتألف من عدسة سوني IMX707، وعدسة سوني IMX600، و3X المقربة الاستشعار.

من ناحية أخرى، سيحتوي طراز Pro على إعداد رباعي الكاميرا مع عدسة Sony IMX800، ومن المتوقع أيضًا أن يكون هناك كاميرا OV64A OmniVision وكاميرا 5x periscope ومستشعر كاميرا ToF.

وبحسب التقارير التقنية، من المتوقع أن تأتي الأجهزة مدعومة بمعالج Kirin 9000 SoC ، لكن التسريبات تشير إلى أن الشركة ستطلق السلسلة تدعم شبكة الاتصال من الجيل الرابع G4 فقط، ويمكن أن تأتي الطرز العالمية مدعومة بشريحة Qualcomm Snapdragon 888 من الجيل الرابع فقط، يمكن أن تطلق العلامة التجارية الصينية التي تدعم شبكة الاتصال الجيل الخامس 5G من سلسلة P50 في المستقبل القريب.