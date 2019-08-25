هواوي تكشف رسميا عن نظام التشغيل HarmonyOS الجديد

هواوى تعلن عن نظام التشغيل الجديد HarmonyOS، منذ ان قامت الشركات الامريكية بمقاطعة هواوي وعلى رأسهم جوجل التى تمد هواوي بنظام التشغيل الاشهر عالميا ” أندرويد ” .

حيث انها ستمنع جوالات هواوى من الاستمتاع بمزايا خدمات جوجل مثل اليوتيوب او متصفح كروم او جيميل او خدمات الخرائط وخدمات جوجل بلاى التى تعمل على توفير مزايا للتطبيقات والالعاب وايضا متجر بلاي ستور.

كما انها رأت ضرورة استخدام الخطة البديلة وهى انشاء نظام تشغيل جديد خاص بأجهزة هواوي ، حيث قامت بالبدء فى اعداد نظام هونج مينج وبعد الانتهاء من عمل وتطوير نظام التشغيل الجديد التى أطلقت علية اسم ” HarmonyOS ” .

مميزات نظام هواوى الجديد HarmonyOS

بعد ان قامت شركة هواوى بتطوير نظام HarmonyOS الجديد واختبارة على العديد من الهواتف وايضا هواتف الشركات الصينية الاخري بالتعاون مع فيفو و اوبو و شاومي واختبرت النظام على هواتفها مثل شاومى نوت 7 حيث قد لاحظت سرعة الهاتف بنسبة 30 % عن الاندرويد.

كما ان نظام HarmonyOS يأتى مفتوح المصدر، بالاضافة الى فرق كبير واضع فى الاتصال وشبكات الاتصال اللاسلكية والكميرات وايضا فى سرعة التطبيقات والالعاب مثل لعبة ببجي موبايل .

كما تعمل الشركة الان على توفير متجر مثل متجر بلاي ستور وذلك لتوفير وامداد أحدث التطبيقات والالعاب لجميع هواتف هواوى التى تعمل بـنظام Harmony OS الجديد .

موعد نزول نظام تشغيل هواوى هيرمنى HarmonyOS او اس الجديد

صرحت الشركة فى مؤتمر فى هونج كونج عن موعد أطلاق نظام التشغيل هيرمني OS لجميع هواتف واجهزة هواوى حيث انها اكدت على ان يعمل النظام على الهواتف الذكية كذلك اجهزة اللاب توب الخاصة بشركة هواوى الميت بوك وايضا الساعات الذكية والسيارات .

حيث انها قد اجابت بكل وضوح على انها ستطلق نظامها الجديد فى نهاية الخريف القبل مع اطلاق هاتف نوفا 5 ، كما انها تعزم على تصدر الاسواق وتعويض الخسارة التى حدثت اثناء المقاطعه .

مصير هواتف هواوى التى تعمل بنظام اندرويد

اكدت الشركة على ان تتم عملية تحويل النظام من اندرويد الى هيرمينى سيكون عن طريق رغبة المستخدم .

حيث انه يمكنك تنزيل النظام ليعمل بكفائة بدون اى اخطاء والاستمتاع بنظام التشغيل الجديد والاستغناء عن اندرويد، او البقاء على نظام اندوريد ولاكن لن يتم توفير التحديثات وذلك لضرورة الحث على تغير لنظام HarmonyOS .