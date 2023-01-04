هونر تكشف عن أحدث إبداعاتها بهاتف Honor 80 GT المميز وبمواصفات تجعله من أفضل هواتف الأندرويد

كشفت هونر عن أحدث هواتفها الذكية، والمعروف باسم Honor 80 GT، وجاء هاتف هونر بمواصفات ممتازة تجعله من أفضل هواتف الأندرويد المتواجدة بالأسواق العالمية، كما جاء الهاتف بتصميم مميز وجذاب ووزن خفيف ومعالج قوي من إنتاج الشركة الأمريكية كوالكوم.

مواصفات هاتف Honor 80 GT

وفيما يلي ننشر لمتابعينا أبرز مواصفات هاتف Honor 80 GT والتي جاءت وفق المواصفات التالية.

أبعاد ووزن الهاتف

الأبعاد 162.5/75.3/7.9 ملم.

وزن الهاتف 187 جرام.

مواصفات الشاشة

نوع الشاشة AMOLED.

مقياس الشاشة 6.67 بوصة.

دقة العرض 2400/1080 بيكسل.

التردد 120 هرتز.

معدل السطوع 395 شمعة| م تقريباً.

تدعم تقنيات HDR10.

المعالج والذواكر

نوع المعالج Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1.

نظام التشغيل أندرويد 12.

معالج الرسوميات Adreno 730.

الرام 16 و12 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية 256 جيجا بايت.

الكاميرات والبطارية