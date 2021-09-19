هيئة الحشد الشعبي.. تعرف على رابط استمارة عودة المفسوخة عقودهم

تُطلق هيئة الحشد الشعبي بعد قليل، استمارة إعادة المفسوخة عقودهم، وذلك بعد موافقة وزارة المالية على استيعاب تلك الخطوة، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط استمارة هيئة الحشد الشعبي لإعادة المفسوخة عقودهم، هذا وقد وضعت الهيئة آليه لعودة الأعداد المطلوبة، وكان رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح فياض، قد أعلن الأسبوع الماضي، عن موافقة وزارة المالية، على استيعاب 30 ألفًا من المفسوخة عقودهم.

رابط هيئة الحشد الشعبي استمارة عودة المفسوخة عقودهم

من الجدير بالذكر أن هيئة الحشد الشعبي تأسست في 2014 وأن من تم فسخ عقودهم كان خلال الفترة من 2015 حتى 2018، وكان سبب فسخ العقود الغياب أو عدم الالتزام بالدوام، وقد أكد رئيس الهيئة أن ملف العودة جاهز، ومن المرتقب أن يكون الدوام للعائدين من أول أيام أخر شهر في العام الحالي 2021، رابط هيئة الحشد الشعبي استمارة عودة المفسوخة عقودهم هو:

http://hfd.gov.iq/services

من المرتقب بدء تلقي طلبات العودة مساء اليوم الإثنين ولمدة 10 أيام قادمة.