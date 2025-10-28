هيوماين السعودية تكشف عن أول نظام تشغيل ذكي يعتمد على الأوامر الصوتية

أعلنت شركة هيوماين السعودية للذكاء الاصطناعي عن إطلاق أول نظام تشغيل يعتمد بالكامل على الأوامر الصوتية، في خطوة تمثل تحولاً جذرياً في شكل التفاعل مع الأجهزة الرقمية، وقد جاء الإعلان خلال منتدى “فورتشن غلوبال” الذي استضافته الرياض هذا الأسبوع، بحضور نخبة من رواد التقنية والابتكار العالميين.

واجهة صوتية تتجاوز الماوس ولوحة المفاتيح

قدم الرئيس التنفيذي طارق أمين النظام الجديد قائلاً إن المستخدم لم يعد مضطراً للنظر إلى أيقونات أو الضغط على أزرار، بل يمكنه ببساطة التحدث إلى الجهاز لتنفيذ المهام، كما يعتمد “Humain One” على أوامر صوتية طبيعية تتيح تشغيل التطبيقات والتحكم في الأنظمة المختلفة دون الحاجة للتصفح أو النقر، ويعمل النظام على تبسيط التعامل مع الأجهزة اليومية، حيث يفهم نية المستخدم من خلال اللغة الطبيعية، مما يقلل الوقت اللازم لإنجاز المهام ويزيد من الإنتاجية.

أداء استثنائي وتجارب عملية ناجحة

اختبرت الشركة النظام منذ تأسيسها في مايو الماضي داخل مقارها الرئيسية، واستخدمته في إدارة الموارد البشرية والرواتب، وأظهرت التجارب أن عملية إعداد الكشوف التي كانت تحتاج إلى 30 ساعة عمل من 4 موظفين، أصبحت تُنجز في 30 دقيقة فقط مع دقة أعلى بنسبة ملحوظة، كما يعمل نظام “Humain 1” بسلاسة عبر أنظمة تشغيل متعددة مثل “ويندوز” و”ماك أو إس”، لضمان توافقه مع البنية التقنية الحالية للأفراد والشركات.

مستقبل الذكاء الاصطناعي

يأتي هذا المشروع ضمن مساعي الشركة لتعزيز مكانتها في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تخدم حالياً أكثر من 130 عميلًا دوليًا، وتمثل السوق السعودية نحو 1% فقط من الاستخدام مقابل 99% من الأسواق العالمية.

خطط طموحة لتوسيع البنية التحتية

كما كشفت “Humain” عن خطط طموحة لتشييد مراكز بيانات بسعة 6 غيغاواط لدعم بنية تحتية قوية للذكاء الاصطناعي، وتشمل المبادرات المستقبلية شراكة مع شركة “كوالكوم” لتنفيذ بنية هجينة متقدمة “من الحافة إلى السحابة” بطاقة 200 ميغاواط بدءاً من عام 2026، ما يجعل المملكة مركزاً محورياً عالميًا لحلول الذكاء الاصطناعي الحديثة.

Together with @Qualcomm_MEA, we’re proud to deploy the world’s first fully optimized edge-to-cloud AI infrastructure in Saudi Arabia. The 200MW of AI200 and AI250 rack systems will deliver unprecedented performance and scalability, empowering businesses and government to harness… pic.twitter.com/K4fiK8gDto — HUMAIN (@HUMAINAI) October 27, 2025

تثبت شركة Humain أن الابتكار التقني مستمر، حيث يمثل إطلاق نظام التشغيل Humain 1 خطوة جريئة نحو عصرٍ تتحول فيه التكنولوجيا إلى تجربة إنسانية حقيقية، حيث يصبح الصوت لغة الحوسبة الجديدة.