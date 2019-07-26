تعمل شركة “واتساب” على تطوير نسخة “واتساب ويب” وتطبيق مُتعدد المنصات للحواسيب المثبتة قريباً، حتى تسمح بعمل تطبيقها بدون الحاجة الى رقم هاتف. طبقاٌ لتسريبات خبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات على شبكة الانترنت، وكما نشر حساب “WABetaInfo” على منصة تويتر أن شركة” واتساب” تعمل على تطوير تطبيق متعدد المنصات، يعمل عبر متصفحات الانترنت كافة مثل “جوجل كروم”، “وموزيلا فايرفوكس”، ومتصفح “brave”، وغيرها من المتصفحات دون الحاجة الى هاتف .

ويسمح التطبيق للمستخدمين البقاء على اتصال مع جهات الاتصال في حالات التنقل، وقال حساب “WABetaInfo” أنه لا توجد أي معلومات عن موعد نزول، وإصدار التطبيق المخصص للكمبيوتر، واللابتوب، ولكن من المتوقع أن يزداد عدد مستخدمي التطبيق أكثر، حيث يبلغ عدد مستخدمي التطبيق الحاليين إلى مليار ونصف المليار مستخدم.

ويعتبر واتساب واحد من أشهر تطبيقات التواصل في العالم الغربي، والعالم العربي بسبب سهولة التطبيق، وما يقدمه من خصوصية، ومميزات للتواصل مع الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ومن أي مكان. ومن الجدير بالذكر أنه تم إطلاق إصدار مخصص للحاسوب في عام 2015. لكن تشغيله يعتمد على الربط بين الهاتف، والكمبيوتر من خلال مسح كود QR.

شركة واتساب المملوكة من شركة فايسبوك تحاول التطوير من نفسها، وأن تستعيد ثقة عملائها ودعمهم بعد ثورة عدد كبير من الأشخاص على فيسبوك، وانتهاكها خصوصيات المستخدمين. مما أدي إلى تغريم الشركة المالكة ما يقارب 5 مليارات دولار لتسوية قضية انتهاك خصوصية المستخدمين، وتشكيل هيئة رقابة على سياسات الخصوصية في فيسبوك لا تخضع لأوامر المدير التنفيذي.