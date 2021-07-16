واتساب يحذر من تزايد قرصنة الحسابات ويعلن عن 4 خطوات لحماية حسابك

حذر واتساب من تزايد عمليات القرصنة لحسابات المستخدمين والإستيلاء عليها من قبل المحتالين، والذين يتظاهرون أنهم أصدقاء ويطلبون رمز الأمان الخاص بالرسائل، وتزايدت عمليات القرصنة خلال الآونة الأخيرة بشكل كبير بالرغم من أنها موجودة منذ سنوات، وشارك بعض الضحايا قصصهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

واتساب يحذر من تزايد قرصنة الحسابات

وقال أحد ممن تم قرصنة حساباتهم، أنه يجب على المستخدمين عدم إعطاء رمز الأمان الخاص بالرسائل لأي أحد، وفي حال تلقي رسالة تطلب رمز الواتس آب الذي يتكون من 6 أرقام فلا تعطه لأحد طالما أنك لم تطلبه بنفسك.

ويقول أحد ضحايا قرصنة حسابات واتساب، أنه قام بحذفه تماماً واستخدم تطبيق آخر من شركة آبل، ولذلك حذر واتس آب في أكثر من بيان له من هذه النوعيات من القرصنة، وقال أنه يجب على مستخدمي التطبيق اتباع الخطوات الآتية.

4 خطوات لحماية حسابك من القرصنة

1- عدم إعطاء كلمة المرور لأي أحد وكذلك الأمر بالنسبة لرمز الأمان الخاص بالرسائل القصيرة.

2- يجب تفعيل خاصية التحقق من خطوتين اثنين من أجل حماية أفضل.

3- في حال تلقي رسالة تطلب منك مالاً أو ما إلى ذلك يجب عليك التواصل المباشر من بأصدقائك أو أفراد أسرتك ويجب أن يكون المستخدم يقظاً للرسائل من هذا النوع.

4- هناك موقع إلكتروني لواتساب لمساعد المستخدمين على تأمين حساباتهم.