واتساب يطرح ميزة joinable calls الجديدة مرفقة بشاشة معلومات وكيفية تشغيلها

قام واتساب مؤخراً بطرح ميزة جديدة للمرة الأولى وهي خاصية joinable calls، والتي من خلالها سوف يتمكن المستخدم من إجراء مكالمة صوتية أو جماعية والإنتقال ببساطة لعلامة تبويب المكالمات الظاهرة على الشاشة.

واتساب يطرح ميزة joinable calls الجديدة

وتأتي هذه الميزة الجديدة في واتس آب مرافقة لشاشة معلومات بالمكالمة الجارية، ومن خلال هذه الشاشة، يتمكن المستخدم من معرفة المتصلين وكذلك المستخدم الذي تم دعوته ولم يستجب للمكالمة أو لم ينضم إليها بعد، ونذكر بعض التفاصيل الآن عن ميزة WhatApp المعروفة باسم joinable calls.

ويمكن لمستخدم واتساب أن ينضم إلى مكالمة جماعية فائتة ودون دعوى بشرط وجود سريان المكالمة، وذلك من خلال توفير زر “انقر للإنضمام، وبالنقر تنضم للمكالمة بشكل مباشر، كما يتيح واتس آب الآن أن تكون المكالمة الجماعية في حدود 8 أشخاص مشاركين بالمكالمة في وقت واحد.

ويمكن لمستخدمي WhatApp إضافة أكثر من جهة اتصال في وقت واحد، وذلك من خلال الإتصال بالشخص الذي تريده، وبمجرد الرد، تضغط على علامة “+” وتحدد جهة اتصال أخرى التي تريد إضافتها للمكالمة الجارية، كما لا يوجد وقت محدد للمكالمة، فالمكالمات مفتوحة في واتس آب.

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