واتساب يطلق ميزة أداة نقل البيانات من جوجل وخطوات تفعيلها في الدردشة بهواتف iOS وأندرويد

ما زال تطبيق واتساب يحاول اللحوق بركب التطبيقات الأخرى، والتي تحتوي على ميزات كبيرة ليست في واتس آب والذي يحظى بشعبية كبيرة بالرغم من قلة ميزاته مقارنةً بالتطبيقات الأخرى، ومؤخراً أضاف العديد من الخصائص التي اعتبرها المستخدمون نقلة نوعية كبيرة.

حيث أطلق WhatsApp ميزته الجديدة لراحة المستخدمين، والتي تتعلق بالأداة التي تنقل البيانات من جوجل، وتعمل تلك الأداة على نسخ الملفات من نظام أندلرويد إلى iOS، وكذلك من نظام iOS إلى نظام الأندرويد، وذلك لنسخ رسائل واتساب بين الأجهزة بالرغم من اختلافها.

وهذه الآداة موجودة بالفعل على أجهزة أندرويد وتسمى “أداة استعادة البيانات”، ومن خلاله يتم نقل الصور والتطبقات وكذلك الملفات، ولكن الجديد أنه تم إطلاق الأداة في جوجل بلاي، وتم تحديثها مؤخراً بإصدار رقم 1.0.382048734، وطريقة تفعيل هذه الميزة تأتي كالتالي.

أولاً: مسح رمز الإستجابة السريع بجهاز الآيفون لفتح واتساب، ثم الضغط على إبدأ.

ثانياً: ادخل على الدردشة أو المحادثات.

ثالثا: اجعل آيفون وواتساب مفتوح.

رابعاً: هنا ستظهر أداة نقل واستعادة البيانات من الأندويد إلى الآيفون، والتي ستحتاج في هواتف الآيفون إلى المسحة الضوئية.

WhatsApp is developing a feature to migrate your chats between different platforms.

This video shows how chats are migrated from iOS. It's needed a cable: are new tools for PC coming or what?

It'll be available for beta testers in a future update. Follow @WABetaInfo for more 💚 pic.twitter.com/Bu6xGxkpWE

