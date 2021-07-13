واتساب يعلن إطلاق ميزته الجديدة التي انتظرها الملايين حول العالم منذ سنوات

ما زال تطبيق واتساب للمراسلات الفورية يحصل على ميزة تلو الأخرى لتلبية رغبة مستخدميه، وهناك العديد من الميزات التي يتطلع إليها المستخدمون، رغبة منهم في عدم ترك تطبيق واتس آب والذهاب إلى تطبيقات أخرى تحتوي على العديد من الميزات التي تلبي رغبة البعض.

واتساب يعلن إطلاق ميزته الجديدة التي انتظرها الملايين

وبحسب مواقع تقنية مهتمة بالبرمجيات، فقد أشارت إلى أن تطبيق الواتساب يختبر الآن ميزة جديدة تطلع الكثير إليها منذ سنوات، حيث تم إطلاق النسخة التجريبية 2.21.140.9 والتي سوف تكون مقتصرة الآن على هواتف الأيفون فقط.

وحول ميزة واتساب التجريبية الجديدة، سوف يتمكن المستخدمون من إرسال الفيديوهات والصور لأشخاص آخرين، ثم اختفاء هذه الوسائط بعد أن يشاهدها المرسل إليه لمرة واحدة، فبعد المشاهدة ووصول إشعار الإستلام سوف يتم حذف هذه الصور والفيديوهات تلقائياً.

وجدير بالذكر أن االواتس آب يمتلك حالياً ميزات مشابهة، وتقوم بحذف الفيديوهات والصور في أجهزة المرسل إليهم تلك الرسائل، ولكنها يمكن استعمالها بالدردشات لتختفي تلك الرسائل عقب أسبوع واحد من إرسالها.