واتساب يعلن رسمياً إضافة الميزة الأقوى والمنتظرة منذ سنوات على غرار Zoom وGoogle Meet

ما زال تطبيق واتساب للمراسلات الفورية والذي يستخدمه الملايين حول العالم، يحاول أن يلحق بركب التطبيقات الأخرى، لجذب أكبر عدد ممكن من المستخدمين، وبالرغم من عدم وجود العديد من الميزات الموجودة فعلياً في التطبيقات الأخرى إلا أن WhatsApp ما زال يحظى بشعبية عالمية كبيرة في العالم أجمع.

واتساب يعلن رسمياً إضافة الميزة الأقوى والمنتظرة

وأعلن اليوم تطبيق واتس آب أنه سوف يقوم بطرح ميزته الجديدة، وهي الإنضمام إلى المكالمات الجماعية، وإتاحة التنقل إلى عدد من المكالمات الجماعية بعد البدء في إحداهما، وحرية العودة مرة أخرى وحتى ولو لم تتلقى دعوة مرة أخرى طالما أن المكالمة الجماعية ما زالت سارية.

وهذه الميزة من واتساب هي مشابهة تماماً لما يمكنك فعله في تطبيقات أخرى من Google Meet وZoom، كما أن هذه الميزة مفيدة للأشخاص الذين يتواصلون مع بعضهم البعض عبر خدمة المراسلات، وما عليك إلا أن تقوم بالنقر على زر انضمام عند رغبتك في العودة إلى المكالمة الجماعية التي تركتها، من أجل الدخول في مكالمة أخرى أو لأي سبب آخر.

كما يوجد أيضاً شاشة لمعلومات المكالمة، تمكنك من معرفة المتصل ومن طلب منك الإنضمام لمكالمة ما، وكذلك رؤية كل من تمت دعوته للمكالمة الجماعية وإن لم يستجيب بالإنضمام للمكالمة، ويبدأ WhatsApp في تفعيل هذه الميزة الإثنين المقبل.

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