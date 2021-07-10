واتساب يعلن كيفية معرفة من حظرك على الواتس آب بـ5 دلائل وقرائن مؤكدة

أكدت شركة واتساب أنه لا يوجد طريقة مضمونة لمعرفة من حظرك على الواتس أب، ولكن في نفس الوقت هناك العديد من الخطوات والقرائن التي تعطيك فكرة جديدة وتؤكد لك أن هذا الشخص قد قام بحظرك فعلياً.

كيفية معرفة من حظرك على واتساب

وأِشارت واتس أب أنه إذا كنت تعتقد أن شخصاً ما قد قام بحظرك، فعليك أن تفكر في سبب ذلك، فمن المحتمل أنك كنت تضايقه أو تسيئ معاملته، أو ترسل إليه رسائل مزعجة، وعليك أن تتوقف فوراص عن مثل هذه الممارسات.

ونذكر الدلائل والقرائن التي تدل على أن شخصاً ما قد قام بحظرك على واتساب، وتأتي هذه القرائن كما يلي.

دلائل معرفة من حظرك على واتس آب

1- عدم رؤيتك آخر مشاهده له على الواتس أو اتصاله بالإنترنت وذلك في نافذة الدردشات.

2- عدم رؤيتك لتحديثات صور ملفه الشخصي.

3- ستظر دائماً أي رسالة قمت بإرسالها للشخص الذي حظرك بعلامة اختيار واحدة.

4- عدم ظهور علامة تسلم الرسالة.

5- عدم مرور أي مكالمات تحاول أن تجريها مع جهة الإتصال التي حظرتك.

وأضافت شركة واتس أب أنه تم جعل معرفة الشخص الذي حظرك غامضاً لحماية خصوصية المستخدمين.