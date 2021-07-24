واتساب يُغري مستخدمية بخصائص ومزايا جديدة لأول مرة بعد تراجع شعبيته

تحاول الشركة المالكة لتطبيق المراسلات الفورية واتساب، أن تحظى على رضا المستخدمين حول العالم وذلك بعد تراجع شعبيه تطبيقها خلال الآونة الأخيرة، بل ووجود هجرة جماعية من التطبيق، وذلك بعد تسريبات أفادت بانتهاك خصوصية المستخدمين، وما يسعى إليه المستخدمون دائماً هو الأمن المعلوماتي.

واتساب يُغري مستخدمية بخصائص ومزايا جديدة

لذلك قام واتس آب خلال الأسابيع القليلة الماضية بتعزيز مكانته مرة أخرى، وإضافة العديد من الخصائص المتواجدة في التطبيقات الأخرى، سعياً إلى رضا عملاءه، وإصلاح ما يمكن إصلاحه عقب الأزمات التي تعرض لها التطبيق هو والشركة المالكة خلال الشهور الماضية.

لذلك أضاف واتساب خاصية View Once، وهي مشاهدة الصور والفيديوهات لمرة واحدة، فحينما ترسل رسالة وسائط ويتم مشاهدتها من المرسل إليه لمرة واحدة يتم حذف مباشرة، ولا يمكن الرجوع إليها مرة أخرى، وهذه الخاصية مستوحاه من سناب شات، مع بعض الإختلافات البسيطة، والفرق بين هذه الميزة في سناب شات وواتساب، أنه في الأول يتم حذف الرسائل كلها، وفي الواتس ومع الميزة الجديدة يتم حذف الصورة فط أو الفيديو فقط.

كما أضاف الواتس أيضاً خلال الأيام الماضية ميزة الإنضمام للمكالمات الجماعية مرة أخرى حال ترك المكالمة، وأضاف أيضاً ميزة الإتصال من 5 أجهزة في وقت واحد دون الرجوع للهاتف وحتى دون اتصال الهاتف بالإنترنت.

اقرأ أيضاً: