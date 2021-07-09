واتساب يُفاجأ عشاقه ويطرح ميزات جديدة أحدها انتظرها الكثيرون

يسعى مطورو واتساب بصفة مُستمرة إلى ابتكار سمات وميزات جديدة، وذلك من أجل أن يجذبون بها مزيد من العملاء لهم في ظل المنافسة الشديدة مع تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى، وعلى جانب آخر لإرضاء العملاء الحاليين وتحقيق رغباتهم في مزيد من المُتعة في استخدام تطبيقهم المفضل، وهذا بلا شك يجعل من التطبيق يظل دائمًا في الصدارة محققا أرقام رائعة في عدد التحميلات وكذلك في الزيادة المستمرة في عدد المستخدمين، وهو ما يضمن له البقاء بالفعل في الصدارة حتى الآن دون مضايقة من المنافسين.

ميزة صورة البروفايل في واتساب

أولى الميزات التي لاحظها بعض المستخدمين حيث أنها لم تظهر للجميع بعد هو أن صورة البروفايل الخاصة بالحساب عند فتحها، نجد أنها أصبحت أكثر حجما وهذا بلا شك أمر متميز لأن هذا أدى إلى ابراز تفاصيل أكثر مما سبق، وفي ذات الوقت أصبحت صورة البروفايل لها أهمية أكثر مما مضى، حيث ان صغر حجمها عند الضغط عليها من جهات اتصالك كان يجعلنا نختار صورة دون الاهتمام بتفاصيلها، حيث أن الكثير كان لا يظهر منها أما الآن فنستطيع أن نضع صورة يظهر فيها الكثير من التفاصيل.

أيضًا هناك ميزة أخرى أضافها مطورو واتساب تتعلق بصورة البروفايل وهي عكس السابقة، حيث أنه في حالة المحادثة مع أحد جهات اتصالنا نرى أن صورة البروفايل الخاصة به تظهر في الأعلى بمقاسات معينة، والميزة الجديدة سوف تستهدف تقليل تلك الأبعاد قليلاً ويعتقد الكثيرون خاصة أولئك المتابعون لتغيرات واتس اب أن تلك الميزة سوف يتبعها ميزات أخرى، وأن الهدف منها تقليل تلك المساحة المتواجدة في الأعلى لاظهار تلك الخصائص المُتوقع ظهورها قريبا، وإن كان لا يوجد معلومات متوفرة لدينا حتى الآن حول تلك الخصائص الجديدة المزمع اضافتها.

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خاصية مشاركة الرسائل المختفية في واتساب

هذه الخاصية قام فيها مطورو تطبيق whatsapp بتقليد أحد المنافسين له وهو سناب شات، حيث أن اختفاء الرسائل المُرسلة أو المُستلمة بعد فترة زمنية هو أمر ليس بالجديد على snapchat ولكنه تم اضافته في إحدى تحديثات الواتس، حيث يستطيع المستخدم تحديد وقت ما لرسالته التي أرسلها لأحد جهات اتصاله تختفي بعد الوصول لهذا التوقيت، وكان إحدى عيوب تلك الميزة أنه لا يمكن مشاركة تلك الرسالة المُعدة للاختفاء بعد فترة.

كان يضطر مُستخدمو واتساب إلى التقاط صورة للشاشة حتى يحتفظون بتلك الرسائل المتميزة لاعادة مشاركتها مع أصدقائهم ولكن بالطبع الأمر كان يُمثل مشكلة في حالة مقاطع الفيديو، ولكن الآن مع الميزة الجديدة سوف نستطيع مشاركة الرسائل المُعدة لكي تختفي بعد توقيت معين وهذا أمر جيد بالفعل، وقام بحل العديد من المشاكل التي كانت تواجه مستخدمو التطبيق في التعامل مع مثل تلك الرسائل بالفعل مطورو whatsapp لا يتركون شكوى إلا ويتعاملون معها من أجل إرضاء عملائهم.