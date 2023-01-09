واتساب 2023 يتيح إخفاء رقم الهاتف عند مراسلة آخرين

التطور المستمر والدائم من تطبيق الواتس آب يتابعه ملايين المستخدمين للتطبيق الأشهر علي مستوي العالم فهو تطبيق التراسل الفوري لكافة الملفات والبيانات.

مثل الصور والفيديوهات ومحادثات الدردشة بين الأشخاص وبعضهم البعض مع مرونة الاستخدام التي تجعل الجميع يعتمد عليه فهو يحوي كافة المعلومات المتعلقة بحياتنا.

واتساب 2023

التطور والتحديث من قبل تطبيق الواتس آب يساعد المستخدمين له في التعامل مع بكل سهولة واستخدامه في الكثير من الأمور لمزاياه المتعددة سواء مزايا موجودة تم تطويرها، أو إضافة مزايا جديدة لجذب الكثير من المستخدمين لاستخدامه، والاعتماد عليه وخلال الفترة الماضية أصدر التطبيق إصدار جديد له في نسخته التجريبية ليعمل علي أنظمة تشغيل نظام الأندرويد من أجل تحسين الخدمات المقدمة من خلاله.

إخفاء رقم الهاتف

في حالة التعامل مع شركة معينة لا يوجد لديها رقم هاتف المستخدم وهو لا يرغب في إطلاع الشركة عليه، يقوم تطبيق الواتس بظهور الرقم ومنع الأنشطة التجارية من معرفة الرقم في حالة الإعلانات، مع إعطاء المستخدم الحق في ظهور الرقم أو إخفاءه في حالة محادثة شركة ما علي التطبيق عند طلب منتج.

أن الميزة الجديدة من تطبيق الواتس تعطي للمستخدم الحق في معرفة هل النشاط التجاري يمكنه الوصول للرقم من خلال المعلومات حول الشركة، مع إتاحة الميزة الجديدة في النسخة الجديدة للتطبيق وهي WhatsApp Beta ورقم الإصدار الخاص بها هو 2.22.19.19 ،مع إحداث التطوير في الميزة الجديدة حتي تكون متاحة للاستخدام أمام المستخدم بالفعل للتطبيق.

أن تطبيق الواتس آب في الفترة الحالية يستخدم أداة جديدة تُسمى WhatsApp Surveys وهي تعتمد علي جمع التعليقات حول الميزات والمنتجات كافة.

أن تطبيق الواتس آب مع ميزاته الجديدة إتاحة مرونة أكثر في الاستخدام من قبل المستخدمين، مع إتاحة الفرص أمامه في أختيار ما يناسبهم والمحافظة علي سرية بياناتهم المرسلة بينهم وبين الأطراف الأخريين.