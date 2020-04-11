واتس اب .. يُطلق مميزات فريدة من نوعها لمستخدميه في العام 2020

بالآونة الأخيرة تطور تطبيق واتس اب كثيراً عن زي قبل، فقد زود نظام آي أو إس ونظام الاندرويد ببعض المميزات العديدة التي تساعد المستخدم باستخدام واتس اب بحرية ومرونة، واخيراً واتس آب يطلق مميزات فريدة من نوعها لمستخدميه هذا الخبر أعلن عنه الكثير من مستخدمين تطبيق واتس اب، فقد قال الكثير بأنه فوجئ بمميزات كثيرة لم تكن متاحة من قبل داخل تطبيق واتس آب، اليوم سنتعرف على بعض المميزات كما سنتعرف ما هو الهدف منها.

إضافة ميزة تعمل على مسح الرسائل تلقائياً عبر واتساب

هذه الميزة الجديدة اشتهرت باسم الرسائل الخفيفة، يعود ذلك إلى إن جميع الرسائل تختفي تماما من جميع الدردشات بدون تدخل من المستخدم، هذا الأمر محبوب من الكثير، من مميزات هذه الاضافة التي أطلقها تطبيق واتساب بأنها توفر مساحة بالهاتف بشكل مستمر، كما تفيد بإخفاء جميع الرسائل الذي لا يرغب الكثير بان يراها احد غيرهم.

لكن البعض يريد الاحتفاظ برسائلهم خاصة إن كانت رسائل عمل أو رسائل من شخص هام، لهذا تخبرك بأنك تستطيع تفعيل الأداة أو إلغائها كما ترغب من اعدادات الواتس اب.

الوضع الداكن في واتساب

من التحديثات المميزة للواتس اب إتاحة الوضع الداكن الذي يشتهر باسم “dark” هذا الوضع الذي ادهش الكثير، فبإمكان المستخدم أن يجعل شاشة الهاتف داخل تطبيق واتس اب سوداء بالكامل، كما بإمكانه تغير لون القائمة وجعلها باللون الداكن، يرى البعض بأن هذه ليست ميزة، ويراها البعض بأنها تتيح خلفية مميزة وبراقة للهاتف خاصة أثناء إجراء المحادثات.

أكد من قام باستخدام ميزة الوضع الداكن على أنها تمنحهم جمالا عند فتح التطبيق، فهي تقوم بعمل تأثيرات مرئية تسر نظر جميع المستخدمين، أكد إحصائيات تطبيق واتس اب بأن مستخدمي الوضع الداكن سجل واحد ونصف مليار مستخدم، فان دل هذا الأمر فسوف يدل على نجاح هذه الميزة.

أحبائي الكرام هذه المميزات متاحة لجميع مستخدمي تطبيق واتس اب فان واجه احد مشكلة باستخدام هذه الميزة فكل ما عليه فعله هو إن يقوم بحذف التطبيق نهائيا ثم يقوم بتثبيت واحد جديدا لكن يجب أن يحرص على اختيار الأحدث.

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