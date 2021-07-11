وداعاً للريموت.. جوجل تطلق تطبيقها الجديد المحدث للتحكم في التلفزيون عن طريق الهاتف

كشفت بعض التقارير أن شركة جوجل تعمل الآن على تحديث تطبيق يعمل على التحكم في التلفزين عن بٌعد، وذلك دون الحاجة إلى استخدام جهاز التحكم الريموت مرة أخرى، وهذا التطبيق هو تطبيق Google TV أو تطبيق Play Movies & TV.

جوجل تطلق تطبيقها الجديد المحدث للتحكم في التلفزيون عن طريق الهاتف

كما يتيح التطبيق للمستخدم التحكم في أندرويد نفسه، ولن تحتاج إلى الريموت مرة أخرى، ويمكنك تنفيذ أي إجراء من خلال هذا التطبيق، ويبدو أن شركة Google تختبر التطبيق الآن وفق التسريبات الواردة، إلا أنها لم تصدر كلمة رسمية بهذا الشأن حتى الآن.

وكان التطبيق Google TV لتشغيل التلفزيون عن طريق أندرويد قد أحدثت جوجل تحديثات تجريبية عليه، ليحول هاتفك إلى جهاز تحكم كامل عن بٌعد، وذلك باستخدام إصدار 4.25 من التطبيق، وقامت جوجل بتحسينه في الإصدار 4.27.

كيفية عمل التطبيق على الهاتف والتلفزيون

ولاستخدام هذا التطبيق سوف تحتاج إلى أن تقرن التلفزيون بالتطبيق من قائمة الأجهزة المتاحة كخطوة أولى، وفي الخطوة الثانية، يتعين عليك إدخال الرمز الذي يتكون من أربع أرقام ويظهر أمامك على التلفزبون، وبعدها سوف تتمكن من استخدام الهاتف كجهاز تحكم بالتلفزيون عن بُعد.