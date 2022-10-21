“ولمن خاف مقام ربه جنتان”.. 5 كلمات ترسم لك طريق السعادة في الآخرة

وضع الله عز وجل الإنس في اختبار كبير وهو “الحياة الدنيا” ليعلم وهو “عالم الغيب” من يستحق الجنة ومن لا يستحقها، بقدر صعوبة الاختبار على بني آدم في الدنيا سيكون قدر العطاء في الآخرة ومن آيات القرآن الكريم “فصبر جميل”، ويجب أن يسأل الإنسان نفسه سؤال مهم وهو “هل قدمت في حياتي الدنيا ما أستحق عليه جنة الخلد ونعيمها العظيم الأبدي؟”، في هذا التقرير نستعرض آية كريمة، فيها دليل هام للنجاح في اختبار الدنيا وتحقيق الفوز العظيم في الآخرة، وهي قول الله عز وجل “ولمن خاف مقام ربه جنتان”.

“ولمن خاف مقام ربه جنتان”.. كيف أخاف الله عز وجل؟