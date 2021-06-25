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ويندوز 11 .. نظام تشغيل مختلف تماما تطلقه مايكروسوفت

بواسطة أحمد ياسين
اصدار مايكروسوفت الجديد ويندوز 11 احدث انظمة التشغيل ويندوز 11

بإطلاقها لنظام التشغيل الجديد ويندوز 11 “windows11” تسعى مايكروسوفت إلى الانفراد واستعادة ريادتها القديمة، بعد اشتداد المنافسة بينها وبين أكبر شركات البرمجة العالمية، فقامت صاحبة أنظمة تشغيل microsoft window بعمل الكثير من التحديثات على نظام التشغيل ويندوز 10، والذي لم يستطع منافسة نظام متصفح كروم الذي فضله الكثير من المستخدمين خلال السنوات الأخيرة.

1 مايكروسوفت تطلق ويندوز 11 بمزايا جديدة
2 المزايا الجديدة بنظام التشغيل window11
3 تقديم أفضل تجربة فيديو في ألعاب الفيديو جيم.
4 تاريخ Microsoft Window من البداية

مايكروسوفت تطلق ويندوز 11 بمزايا جديدة

وأشار “بانوس باناي” كبير مسئولي المنتجات بمايكروسوفت خلال إعلانه عن أحدث إصدارات نظم التشغيل التي تطرحها شركته إلى ما تسبب فيه فيروس كورونا وما تبعه من فترات طويله بالعزل المنزلي في إلهام مطوري نظام التشغيل window لوضع اللماسات الجديدة المختلفة كليا والتي سيفضلها مستخدمي ويندوز 11.

المزايا الجديدة بنظام التشغيل window11

كشف “باني” ضمن البث الحي الذي أعلن فيه عن ويندوز 11 عن مجموعة من المزايا الجديدة كليا في نظام التشغيل الجديد وهي:

يمكنك أجراء كافة محادثات الفيديو والمحادثات النصية بضغطة ذر واحد.

مرونه جديدة لخاصية اللمس في استخدام ويندوز 11 من خلال الأجهزة اللوحية.

تقديم أفضل تجربة فيديو في ألعاب الفيديو جيم.

يقوم النظام الجديد بعمل تحديث آلي للألوان أثناء استخدام ألعاب الفيديو جيم باستخدام خاصية Auto HDR.

يتيح نظام تشغيل window11 مكتبة كاملة من ألعاب إكس بوكس التابعة لشركة مايكروسوفت.

تعزيز منظومة الأمن المعلوماتي وذلك أثناء تحميل وتشغيل التطبيقات الإلكترونية عبر تطبيق متجر مايكروسوفت الإلكتروني.

وأخيرا توفير تطبيقات أندرويد وأمازون عبر متجر مايكروسوفت وذلك للمرة الأولى.

تاريخ أنظمة التشغيل من مايكروسوفت ويندوز

تاريخ Microsoft Window من البداية

كان أول إصدارات نظام التشغيل الأشهر والأقدم في العالم “ويندوز” عام 1993 والذي كان يحمل رقم 3.1 بإصدارته المختلفة ثم ويندوز 95 ثم تلاه ويندوز 98 ثم عائلة ويندوز NT ثم ويندوز XP، ويندوز 7، ثم 8 ثم 10، وأخيرا ويندوز 11.

أحمد ياسين

محاسب مصري مهتم بالكتابة الصحفية والبحثية، أعشق التميز والأبداع أينما كان

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