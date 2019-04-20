10 خطوات قانونية لإسترجاع هاتفك المسروق في أسرع وقت

في الآونة الأخيرة إنتشرت ظاهرة خطف الهواتف المحمولة من المواطنين وإتسعت كثيرًا حتى باتت تحدث يوميًا في الشوارع والطرقات، وتُحرر العديد من المحاضر في أقسام الشرطة المختلفة، والتي يكون معظمها محفوظ لعدم إكتفاء الأدلة، ولعل تطوير تلك الهواتف بإصداراتها الجديدة وإرتفاع أسعارها كان من بين الأسباب التي تدفع العصابات لسرقتها، ولكن إذا تعرضت يومًا إلى سرقة هاتفك هل سألت نفسك ماذا تفعل؟

ودعنا نعيد صياغة السؤال بشكل آخر، ماذا يتوجب عليك فعله حين تتعرض إلى فقدان هاتفك من قبّل أي لص؟ وما هى الخطوات القانونية التي يجب عليك إتباعها لإسترجاع الهاتف مرة آخرى؟ لذلك سوف نستعرض أهم 9 خطوات قانونية ضرورية ولازمة لإستعادة هاتفك المحمول عندما يُسرق منك.

خطوات إستعادة موبايلك المسروق

أول خطوة لابد من إجرائها هى تحرير محضرًا مرفقًا به جميع بيانات الهاتف (النوع، الرقم المسلسل، الماركة) بقسم الشرطة الذي تمت واقعة السرقة داخل دائرته. يتم تقديم طلب إستعلام من شركات المحمول وتسلميه إلى النيابة العامة. ترسل النيابة هذا الملف إلى المحامي العام؛ لتحرير خطاب إستعلام من شركات المحمول. ترد شركات المحمول من واقع بيانات صاحب الشريحة التي توجد بالهاتف المحمول على الخطاب وتقوم بتحديد بياناته (الاسم، الرقم القومي، العنوان). يرسل المحامي العام الإستعلام إلى النيابة الجزئية. يأمر رئيس النيابة موظف الإستيفاء التابع له الإتصال بصاحب الرقم وطلب الهاتف منه. إذا لم يستجب يصدر قرارًا بضبط وإحضار السارق. يتم تحرير محضر إستيلاء على أشياء مسروقة أو جنحة سرقة لحامل الهاتف المحمول. يتم تحديد جلسة له وتنظر الجنحة ويكون حضور المتهم فيها وجوبي.

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