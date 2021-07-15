3 خطوات بسيطة لـ شحن شدات ببجي pubg uc 2021 واسترداد النقاط

يبحث آلاف اللاعبين بشكل يومي عن أسهل وأسرع طريقة شحن شدات ببجي والحصول على الشحن اللازم والمطلوب، كي يتمكنوا من شراء العناصر الأساسية والحزم والملابس والسكنات والأسلحة والرقصات الجديدة التي جلبها التحديث الأخير، وهو ما يساعدهم على أداء اللعبة بطريقة احترافية كاملة، معززًا تواجده في أرض المعركة بكامل المهام الأساسية، لذا سيكون أمر فوزه وتخطيه للمستويات الأعلى فالأعلى حتميًا.

شحن شدات ببجي

أما عن أسهل وأسرع طريقة مضمونة لـ شحن شدات ببجي في خطوات بسيطة، فتتمثل في الطريقة المدفوعة من خلال تسجيل الدخول عبر موقع midasbuy، وهو أكثر الموافق مصداقية وضمانًا في توفير الشدات المطلوبة التي تريد الحصول عليها مقابل الخصم من بطاقة الدفع الإلكتروني خاصتك، ويمكن اتباع الخطوات التالية:

اختيار اسم دولتك وكتابة رقم الجوال وكود الدولة. اختيار عدد الشدات وتسجيل رقم معرف اللاعب الـ id. الضغط على موافق أو إرسال أو عرض.

أبرز أسعار pubg uc 2021

أما عن أبرز أسعار شدات ببجي موبايل خلال الفترة الأخيرة بالدولار الأمريكي، ويمكن معادلتها وفق العملة المحلية لدولتك، فهي كالآتي:

عدد 63 من شدات ببجي تعادل 1 دولار.

عدد 198 من شدات ببجي تعادل 3 دولار.

عدد 690 من شدات ببجي تعادل 15 دولار.

عدد 1995 من شدات ببجي تعادل 20 دولار.

عدد 4000 من شدات ببجي تعادل 50 دولار.

عدد 11900 من شدات ببجي تعادل 100 دولار.

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