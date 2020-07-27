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4 مزايا يجلبها تحديث تيليغرام ليتفوق فيها على واتساب

بواسطة سمير زيادة
4 مزايا يجلبها تحديث تيليغرام ليتفوق فيها على واتساب 4 مزايا يجلبها تحديث تيليغرام ليتفوق فيها على واتساب

تتنافس تطبيقات التراسل التي يتم تنزيلها على الأجهزة الذكية، في تطوير مزاياها التي تقدمها للمستخدمين وبصورة يجعل التطبيق أكثر فاعلية، وضمن هذا الإطار تحديث تيليغرام الأخير قام بإطلاق 4 مزايا جديدة ليتفوق فيها على تطبيق واتساب WhatsApp الأشهر على مستوى العالم للمراسلات الفورية ، وفي هذه المراجعة نعرض للمزايا الجديدة التي جلبها التحديث الأخير لتطبيق تيليغرام.

1 تحديث تيليغرام الأخير
2 4 مزايا جديدة أطلقها تيليغرام يتفوق فيها على واتساب

تحديث تيليغرام الأخير

4 مزايا يجلبها تحديث تيليغرام ليتفوق فيها على واتساب
4 مزايا يجلبها تحديث تيليغرام ليتفوق فيها على واتساب

4 مزايا جديدة أطلقها تيليغرام يتفوق فيها على واتساب

  • ملفات 2 جيجا بايت

بموجب تحديث تيليغرام أتاح للمستخدمين إرسال 2 جيجابايت، وبالتالي يمكن الآن إرسال المستخدم وسائط وملفات من أي نوع، لينافس في ذلك تطبيق واتساب الذي يسمح بإرسال 16 ميجابايت فقط، وهو ما يعاني منه مستخدمي التطبيق.

  • مقاطع الفيديو الشخصية

تحديث تيليغرام الجديد يتيح الآن للمستخدم تعيين مقاطع الفيديو كملف شخصي، ويعطي التطبيق قوالب إطارات متعددة، إضافة لوجود محرر وسائط لمساعدة المستخدم في تحسين الجودة، أو إضافة ملصقات متحركة.

كما يوجد أيضًا فلاتر جديدة وميزة soften skin تساعد في تحسين الصور الملتقطة من الكاميرا داخل التطبيق.

  • معرفة الأشخاص بالقرب منك

طوّر تطبيق تيليغرام ميزة الأشخاص بالقرب منك ”  People Nearby”، وذلك عن طريق إضافة خاصية ” how far away” أو كم يبعد؟ وسيرى المستخدمون أيضًا اقتراح ملصق الترحيب، ولاستخدامه يتم كما يلي:

  1. انتقل إلى جهات الاتصال> .
  2. البحث عن الأشخاص بالقرب منك.
  3.  اجعل نفسي مرئيًا، أو Contacts > Find People Nearby > Make myself visible.
  • الدخول على أكثر من جهاز

الميزة الجديدة الرابعة التي جلبها تحديث تيليجرام إمكانية تسجيل الدخول لأكثر من جهاز تصل إلى 3 أجهزة، وهي ميزة ما زال تطبيق واتساب يعمل على توفيرها لمستخدميه.

سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

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