5 كلمات تضمن لك جنة الخلد.. فما هي؟

القرآن الكريم هو “طوق النجاة” لكل مُسلم يبحث عن النجاة بنجاح من اختبار الدنيا وتحقيق الفوز الكبير وهو دخول الجنة في الآخرة وهي الحياة الحقيقية الأبدية، اختبار الدنيا صعب وثقيل لكن حلاوة الجنة تستحق أن يكون الاختبار “صعبًا”، 5 كلمات جاءت في سورة الزمر في حال اتبعتها بصبر وعزيمة سوف تضمن لك بإذن الله دخول الجنة وهي “يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه”، ما أبدعها كلمات، بها حلاوة وعليها طلاوة وتدخل مباشرة إلى القلب، فهل تستطيع تنفيذ تلك الكلمات في حياتك وصلاتك؟.

تحذر الآخرة وترجو رحمة ربك “في صلاتك”

تلك الكلمات الرائعة جاءت متلازمة مع “فعل رائع” في الآية رقم (9) من سورة الزمر لو داومت عليه ضمن لك الفوز بالجنة ورضى الله عنك، تقول الآية “أمن هو قانت آناء الليل ساجدًا وقائمًا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب” صدق الله العظيم، نرى في الآية جمال التصوير في أن الله (يرى) كل حركاتك وأنت قائم وساجد، الفعل الكبير هنا أن تقوم الليل، قدر استطاعتك بداية من ركعتين، ومن الممكن أن تزيدها إلى 4 أو 6 أو 8 وتختم أي عدد بركعة واحدة وهي (الوتر)، وانت في صلاتك تضع أمامك تلك الكلمات العظيمة “تحذر الآخرة وترجو رحمة ربك”، والله أعلى وأعلم.

كيف تحذر الأخرة وترجو ربك في حياتك وتصرفاتك؟

هكذا تحذر الآخرة:

الالتزام بقواعد الإسلام الخمس الشهادتين والصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، البُعد عن الذنوب وكل ما نهى عنه الله عز وجل ورسوله، أن تكون علاقتك جيدة مع أقاربك وجيرانك وكل من حولك، حفظ اللسان فهو من أخطر المهلكات في هذا العصر.

كيف ترجو رحمة ربك؟

يتم ذلك بالتقرب إلى الخالق عز وجل، تتقرب إلى الله بالذكر الدائم، بالنوافل، بالصوم في غير الأيام المفروضة، ومن أعظم الأعمال لكي تتقرب إلى الله وتفوز برحمته “قيام الليل”.