اضبط تردد قناة الجديد اللبنانية al-jadeed مايو 2019 على النايل سات

لقد زاد البحث عن تردد قناة الجديد بصورة كبيرة خلال العام الماضي، بالإضافة إلى حصولها على القناة اللبنانية الأكثر مشاهدة في رمضان 2010م، وهي قناة تُبص من داخل دولة لبنان وكانت إنطلاقتها الأولى عام 1992م تحت اسم “نيو تي في” على يد صاحبها تحسين الخياط، وأُعيد بثها مرة أخرى عام 2001م لتكون منبراً هاماً للشأن اللبناني، وتعرض القناة بعض المسلسلات والبرامج ونشرات الأخبار، فهى أشبه بقناة منوعات شاملة، ونوضح لكم فى “كلمة دوت أورج” تردد قناة الجديد، فتابعونا.

تردد قناة الجديد

عندما تشاهد قناة الجديد تستطيع أن تتابع أفضل المسلسلات العربية بالإضافة إلى أكثر مسلسلات الدراما التركية شهرة ومُقدمة بدبلجة عربية، وهناك أيضاً برامج إخبارية وسياسية وإجتماعية تجعلك متواصل مع ما يحدث فى الشارع اللبناني، وعلى دراية بما يهم العالم العربي، ونوضح لكم الآن تردد قناة الجديد عبر الجدول التالي: