اضبط تردد قناة الشرقية العراقية alsharkia مايو 2019 على النايل سات والهوت بيرد

يُعد تردد قناة الشرقية العراقية أكبر قناة عراقية لها جمهور فى جميع محافظات العراق، ويرجع سبب هذا إلى أن القناة نجحت فى أن تضع نفسها ضمن أكثر القنوات مصداقية وحيادية فى جميع الأخبار والبرامج التي تبثها، هذا بالإضافة إلى تبنى القناة للغة حوار هادئة فى برامجها التي تهتم بالشأن العراقي المحلى والدولى، وبهذا أصبحت القناة مرآة عاكسة لكل ما يحدث فى المجتمع العراقى فى كافة المجالات السياسية والإجتماعية والثقافية والرياضية، ونوضح لكم فى هذا المقال تردد قناة الشرقية العراقية عبر موقعنا “كلمة دوت أورج” فتابعونا.

تردد قناة الشرقية العراقية

تبث قناة الشرقية العراقية جميع برامجها بشكل مجانى وغير مشفر ليصل كل المحتوى الذى تقدمه لأكبر عدد من الجمهور العراقى بسهولة، ومن الجدير بالذكر أن القناة تتبع القطاع الخاص وقد تم بثها لأول مرة فى عام 2004م، وبعد ذلك اشتهرت القناة وزادت شعبيتها حتى قامت بإطلاق قنوات أخرى مثل الشرقية نيوز والشرقية رياضة والشرقية دراما لتصبح بذلك أكبر مجموعة قنوات في دولة العراق، ونوضح لكم تردد قناة الشرقية العراقية على أقمار النايل سات والهوت بيرد عبر الجدول التالي:

القمر التردد معامل الترميز الإتجاه نايل سات 11785 27500- 3/4 عمودي نايل سات 11938 27500- 5/6 عمودي هوت بيرد 11747 27500- 5/6 أفقي

وجدير بالذكر أن إذا تم تغيير لتردد قناة الشرقية العراقية سنوافيكم حالاً بالتردد الجديد، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة مع القناة، ونسعد بإستقبال أسئلتكم فى أي وقت.