اضبط تردد قنوات العربية alarabiya مايو 2019 على النايل وعرب سات

يتابع المصريون تردد قنوات العربية بشكل يومى حتى يتعرفوا على أهم وأحدث المستجدات على الساحة المصرية والعربية، حيث تعد قناتي العربية والعربية الحدث من أبرز القنوات الأخبارية التى تنقل كل الأحداث المهمة التي تخص الشأن الداخلى والخارجى المصرى بجانب أهم أخبار بعض الدول العربية الشقيقة وأخبار دول العالم، ونحن هنا فى هذا المقال عبر موقعنا “كلمة دوت أورج” نتحدث عن تردد قنوات العربية على قمر النايل سات والاقمار الصناعية الأخرى، كما تحدثنا عن ترددات لقنوات إخبارية اخرى تهتم بالشأن المحلى والدولى حتى نجعلكم مطلعين على أهم أخبار مصر والعالم العربى والدولى، فتابعونا.

تردد قناة العربية

يقدم تردد قناة العربية خدمة إخبارية ممتازة لكل المشاهدين المصريين والعرب وخاصة من يهتمون او يشتغلون بالعمل السياسى والاقتصادى، ومن أهم برامج القناة برنامج “صباح العربية” الذي يأتي من الأحد إلى الخميس الساعة 8 بتوقيت السعودية، ويتناول كافة الأخبار السعودية والخليجية والعالمية اليومية في كافة مجالات السياسة والاقتصاد، ونقدم لكم الآن تردد قناة العربية على قمر النايل سات وعرب سات.

القمر التردد معامل الترميز الإتجاه نايل سات 12187 27500- 5/6 أفقي عرب سات 12399 27500- 3/4 عمودي

وجدير بالذكر أن قناة العربية أصبحت محل اهتمام كبير من الباحثين عن الحقيقة والخبر الصحيح سواء من داخل الوطن العربى أو فى الدول الأوروبية، ففي كل القضايا التى تحدث حولنا نجد قناة العربية أول وأسرع قناة تنقل لنا الحقيقة كاملة بالصوت والصورة بفضل طاقم كبير من المراسلين المتميزين في موقع الحدث.

تردد قناة العربية الحدث

ويأتى تردد قناة العربية الحدث ليحظى بنفس الإهتمام المحلى والعربى والدولى، فالقناة حصلت على نسبة مشاهدات عالية من داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وقد أصبحت أحد أهم القنوات الإخبارية فى الفترة الأخيرة.