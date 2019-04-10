تردد قناة الميدان 2019 على النايل سات.. بعد تأكيدها إذاعة “برنامج زد رصيدك 8”

ننشر تردد قناة الميدان 2019 على قمر النايل سات الآن تلك القناة المتميزة والتي تقدم وجبة إعلامية وترفيهية وثقافية ودينية متميزة جدا للمشاهد العربي، هذا ومتابعي حلقات برنامج زد رصيدك الموسم الثامن يبحثون أيضا عن تردد قناة almydan، لمشاهدة البرنامج ومشاهدة باقي البرامج المتميزة لتلك القناة والتي يتابعها الكثيرين في السعودية والخليج العربي وكل العرب حول العالم، هذا وتعتبر القناة من أهم القنوات السعودية الآن.

تردد قناة الميدان على قمر النايل سات

بث قناة الميدان يصل بصورة جيدة في كل أنحاء الخليج العربي والعالم، قامت إدارة القناة برفع جودة الصورة لتكون في أفضل تقنية ممكنة، تردد قناة الميدان على قمر النايل سات هو “12054 الاستقطاب عمودي الترميز 27500″، اضبط تردد القناة على شاشتك وتابع برامج تلك القناة المتميزة.

موعد برنامج زد رصيدك 8 على قناة الميدان، سيكون عند الساعة الثامنة مساء، اليوم الأربعاء 10 أبريل 2019، مع الحلقة الأولى، المشرف على برامج الواقع في القناة الأستاذ ياسر العباس أكد أن حلقات البرنامج ستذاع من اليوم.

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