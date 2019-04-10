تردد قناة الرافدين الرياضية بلس المصرية Alrafidain TV على نايل سات وسهيل سات “محدث أبريل 2019” توقيت عرض برنامج ستاد الزمالك بعد منعه بمصر .. برنامج انفراد سعيد حساسين

تردد قناة الرافدين الرياضية بلس المصرية Alrafidain TV أصبحت تحظى بمتابعة مصرية بعدما انتقل إليها العديد من البرامج المصرية وأخر هذه البرامج برنامج استاد الزمالك، فقد كانت أول البرامج المصرية التي تبث عبر تردد قناة الرافدين برنامج انفراد والذي يقدمه سعيد حساسين، وبعدما تم منع برنامج ستاد الزمالك من البث على قناة المحور لمخالفته قواعد تنظيم الإعلام المصري، فقد أعلن نادي الزمالك على موقعه الرسمي يوم الاثنين 25 مارس بالبث المباشر لبرنامج ستاد الزمالك من خلال تردد قناة الرافدين، وبذلك تفادي نادي الزمال قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث كان قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإيقاف برنامج ستاد الزمالك على قناة المحور الفضائية المصرية، وكان يجب على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف البرنامج نهائيا على جميع القنوات الفضائية.

لذلك تحايل نادي الزمالك المصري وأعلن عبر موقعه الرسمي إن برنامج “ستاد الزمالك” الممنوع بثه على قناة المحور سوف يذاع على تردد قناة الرافدين، وبذلك أصبح تردد قناة الرافدين محل بحث كبير من قبل عشاق نادي الزمالك المصري، كما تم إعلان توقيت بث برنامج ستاد الزمالك، حيث تم تحديد موعد إذاعته في الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة.

تردد قناة الرافدين الرياضية بلس المصرية Alrafidain TV مع برنامج ستاد الزمالك وبرنامج انفراد

نص بيان نادي الزمالك بخصوص برنامج “ستاد الزمالك”

الزمالك لا يُقهر ولا ينهزم.. “ستاد الزمالك” يظهر اليوم على قناة الرافدين، في خطوة جديدة تؤكد أن نادي الزمالك لا يقهر ولا ينهزم، تقرر ظهور برنامج “ستاد الزمالك” في الحادية عشرة مساء اليوم على قناة الرافدين، ويستمر ظهور البرنامج على القناة حتي زوال الغمة، وتردد قناة الرافدين هو 11430 v .

رئيس نادي الزمالك يهدد ويتوعد

قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

بعد الخروج عن القيم والأخلاق والتحقير من شأن عدد من الشخصيات العامة والرموز الرياضية واستخدام ألفاظ وعبارات مسيئة لها ومخالفة ميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة”، لذلك تقرر منع بث برنامج الزمالك المعروض على قناة المحور الفضائية لمدة شهر مع إنذارها بعدم عرض أي مادة إعلامية مماثلة خلال مدة منع البث وفقا للنصف المادة 6 من لائحة الجزاءات والتدابير المشار إليها”، ومنح القناة المشار إليها مهلة لمدة أسبوعين لتقنين أوضاع البرامج المؤجرة وبرامج الإنتاج المشترك والبرامج المهداة التي تبثها دون تصريح من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وذلك وفقا لنص المادة 12 من لائحة الجزاءات والتدابير المشار إليها”، ويتم تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

جميع ترددات قناة الرافدين على نايل سات وسهيل سات

القمر التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل التصحيح التقنية نايل سات 12380 V 27500 5/6 SD نايل سات 11430 V 27500 5/6 SD سهيل سات 11142 H 27500 5/6 SD

تردد قناة الرافدين بلس

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ومن الجدير بالذكر أن تردد قناة الرافدين بلس من القنوات ذات المحتوى المتميز، كما تتميز قناة الرافدين بكونها قناة مجانية بدون تشفير، فعي من القنوات المفتوحة والمجانية والتي تعمل على مدار اليوم بدون انقطاع، كما يسهل مشاهدتها بمصر والعالم العربي وذلك لأنها تبث محتواها على القمر المصري واسع الانتشار والتغطية نايل سات، وكذلك القمر سهيز سات الذي يعمل في نفس الحيز الترددي للقمر نايل سات.

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