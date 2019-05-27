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اضبط تردد قناة الراي الكويتية الجديد Alrai tv مايو 2019 على النايل وعرب سات

كتب Ahmed Hassanفي آخر تحديث
اضبط تردد قناة الراي الكويتية الجديد Alrai tv مايو 2019 على النايل وعرب سات
تردد قناة الراي الكويتية

انطلق تردد قناة الراي الكويتية من داخل دولة الكويت ليكون أحد أشهر ترددات قنوات المنوعات والمسلسلات في دول الخليج العربي، وقد زادت شهرة وشعبية القناة حتى ذاع صيتها خارج حدود الكويت والدول الخليجية لتصل إلى باقى الدول العربية ودول الشرق الأوسط، ونحن فى “كلمة دوت أورج” نهتم بقنوات المنوعات والدراما الكويتية، ولذلك نوضح لكم خلال هذا المقال تردد قناة الراي الكويتية، فتابعونا.

تردد قناة الراي الكويتية

تبث قناة الراي الكويتية لجمهورها الخليجي والعربي أشهر مسلسلات الدراما المصرية والكويتية والخليجية بجانب نخبة من أبرز البرامج الكوميدية والترفيهية، والآن جاء وقتنا لنُبين لكم تردد قناة الراي الكويتية على أقمار النايل وعرب سات كالتالي:

القمر التردد معامل الترميز الإتجاه
نايل سات 10873 27500- 3/4 عمودي
نايل سات 11765 27500- 5/6 أفقي
عرب سات 12054 27500- 5/6 عمودي

نتمنى فى نهاية مقالنا أن نكون قد قدمنا لكم مقال مميز، ونسعد بإستقبال أسئلتكم والإجابة عليها فى أي وقت

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عن الكاتب

Ahmed Hassan

كاتب ومحرر مصرى .. أهوى كتابة المقالات وبالأخص المقالات الرياضية والفنية وهواياتى قراءة الكتب وممارسة الرياضة..

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