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اضبط تردد قناة السعودية مباشر 2019 لمتابعة القمم العربية الثلاثة

كتب Ahmed Hassanفي آخر تحديث
اضبط تردد قناة السعودية مباشر 2019 لمتابعة القمم العربية الثلاثة
تردد قناة السعودية مباشر

يبحث الملايين من الجمهور الخليجي في المملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج عن تردد قناة السعودية مباشر، وهى قناة إخبارية بإمتياز، وتقدم للجمهور العربي كل الأخبار الحصرية والتغطية الكاملة لجميع أحداث القمم العربية والإسلامية والخليجية، ونوضح لكم من خلال مقالنا اليوم عبر موقعنا “كلمة دوت أورج” تردد قناة السعودية مباشر، فتابعونا.

تردد قناة السعودية مباشر

كانت الإنطلاقة الأولى لقناة السعودية مباشر فى منتصف عام 2019م، وكان الهدف من إنشائها تغطية كافة الأخبار السياسية والإقتصادية المتعلقة بكلاً من القمة العربية والخليجية والإسلامية بحيث تكون القناة حلقة وصل بين كل شعوب الدول العربية، ونوضح لكم الآن تردد قناة السعودية مباشر على أقمار النايل وعرب سات عبر الجدول التالي:

القمر التردد معامل الترميز الإتجاه
نايل سات 12284 27500- 5/6 عمودي
عرب سات بدر4 12149 27500- 5/6 أفقي
باد7 11230 27500- 5/6 أفقي
ياه سات 11746 27500- 5/6 أفقي

نتمنى فى نهاية المقال أن نكون قد قدمنا مقال مميز، ونرجو ترك تعليق بالأسفل عند وجود أي استفسار أو سؤال، وسنرد عليكم فى أقرب وقت

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عن الكاتب

Ahmed Hassan

كاتب ومحرر مصرى .. أهوى كتابة المقالات وبالأخص المقالات الرياضية والفنية وهواياتى قراءة الكتب وممارسة الرياضة..

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