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اضبط تردد قناة بي ان سبورت bein sport hd مايو 2019 لمشاهدة أهم المباريات

كتب Ahmed Hassan آخر تحديث

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم حول الوطن العربي عن تردد قناة بي ان سبورت، وهى أحد أشهر القنوات الرياضية التى تتخصص فى بث أبرز وأهم مباريات كرة القدم فى الكثير من البطولات الخليجية والعربية والعالمية، فالقناة التى تأسست عام 2003م استطاعت أن تشترى حقوق بث مباريات العديد من الدوريات العالمية التى لها جماهير بالملايين مثل الدورى الإسبانى والإيطالي والإنجليزى والألماني وغيرهم، ولهذا نكتب لكم فى هذا المقال فى “كلمة دوت أورج” عن تردد قناة بي ان سبورت، فإلى نص المقال.

تردد قناة بي ان سبورت

نستطيع أن نقول الآن أن أغلب الدوريات العالمية الأوروبية الهامة، على سبيل المثال الدورى الإسبانى والدوري الإنجليزى قد تم شراء حقوق بثهم حصرياً وفقط على شاشة قنوات بي ان سبورت لمنطقة الشرق الأوسط، مما جعل تردد بي ان سبورت هو الملاذ الوحيد لكل مشجعين كرة القدم لمشاهدة أمتع المباريات، ولا تكتفي بي ان سبورت ببث المباريات فقط بل تُعد استوديوهات تحليلية قبل وبعد المباريات تضم نخبة من رموز الكرة المصرية والعربية، وتستعين بأبرز المعلقين الرياضين العرب مثل الشوالي لكي تُمتع المشاهدين، والآن نوضح لكم تردد قناة  bein Sport‏ على جميع الاقمار الصناعية كالتالي:

تردد قناة Bein Sport‏ المفتوحة

القمرالترددمعامل الترميزالإتجاه
نايل سات1108427500- 5/6أفقي
نايل سات1226427500- 2/3أفقي
نايل سات1224527500- 3/4رأسي
عرب سات1237927500- 5/6أفقي
سهيل سات1154727500- 5/6رأسي
سهيل سات1156627500- 2/3أفقي

 تردد قناة Bein Sport‏ المشفرة على النايل سات

القمرالقناةالترددمعامل الترميزالإتجاه
نايل ساتBein sport HD 1

Bein sport HD 2

Bein sport HD 3

Bein sport HD 4

1226427500- 2/3أفقي
نايل ساتBein sport HD 5

Bein sport HD 6

Bein sport HD 7

Bein sport HD 8

1247527500- 2/3أفقي
نايل ساتBein sport HD 9

Bein sport HD 10

 Bein sport HD 1 MAX

Bein sport HD 1 MAX

1224527500- 2/3أفقي

 تردد قناة Bein Sport‏ المشفرة على قمر سهيل سات

القمرالقناةالترددمعامل الترميزالإتجاه
سهيل ساتBein sport HD 1

Bein sport HD 2

Bein sport HD 3

Bein sport HD 4

1154727500- 2/3رأسي
سهيل ساتBein sport HD 5

Bein sport HD 6

Bein sport HD 7

Bein sport HD 8

1158527500- 2/3رأسي
سهيل ساتBein sport HD 9

Bein sport HD 10

Bein sport HD 11

Bein sport HD 12

1164227500- 2/3أفقي
سهيل ساتBeIN SPORTS 17 HD

BeIN SPORTS NBA

beIN SPORTS الأخبارية

1156627500- 2/3أفقي

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عن الكاتب

Ahmed Hassan

كاتب ومحرر مصرى .. أهوى كتابة المقالات وبالأخص المقالات الرياضية والفنية وهواياتى قراءة الكتب وممارسة الرياضة..

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