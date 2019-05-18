اضبط تردد قناة بي ان سبورت bein sport hd مايو 2019 لمشاهدة أهم المباريات

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم حول الوطن العربي عن تردد قناة بي ان سبورت، وهى أحد أشهر القنوات الرياضية التى تتخصص فى بث أبرز وأهم مباريات كرة القدم فى الكثير من البطولات الخليجية والعربية والعالمية، فالقناة التى تأسست عام 2003م استطاعت أن تشترى حقوق بث مباريات العديد من الدوريات العالمية التى لها جماهير بالملايين مثل الدورى الإسبانى والإيطالي والإنجليزى والألماني وغيرهم، ولهذا نكتب لكم فى هذا المقال فى “كلمة دوت أورج” عن تردد قناة بي ان سبورت، فإلى نص المقال.

تردد قناة بي ان سبورت

نستطيع أن نقول الآن أن أغلب الدوريات العالمية الأوروبية الهامة، على سبيل المثال الدورى الإسبانى والدوري الإنجليزى قد تم شراء حقوق بثهم حصرياً وفقط على شاشة قنوات بي ان سبورت لمنطقة الشرق الأوسط، مما جعل تردد بي ان سبورت هو الملاذ الوحيد لكل مشجعين كرة القدم لمشاهدة أمتع المباريات، ولا تكتفي بي ان سبورت ببث المباريات فقط بل تُعد استوديوهات تحليلية قبل وبعد المباريات تضم نخبة من رموز الكرة المصرية والعربية، وتستعين بأبرز المعلقين الرياضين العرب مثل الشوالي لكي تُمتع المشاهدين، والآن نوضح لكم تردد قناة bein Sport‏ على جميع الاقمار الصناعية كالتالي:

تردد قناة Bein Sport‏ المفتوحة

القمر التردد معامل الترميز الإتجاه نايل سات 11084 27500- 5/6 أفقي نايل سات 12264 27500- 2/3 أفقي نايل سات 12245 27500- 3/4 رأسي عرب سات 12379 27500- 5/6 أفقي سهيل سات 11547 27500- 5/6 رأسي سهيل سات 11566 27500- 2/3 أفقي

تردد قناة Bein Sport‏ المشفرة على النايل سات

القمر القناة التردد معامل الترميز الإتجاه نايل سات Bein sport HD 1 Bein sport HD 2 Bein sport HD 3 Bein sport HD 4 12264 27500- 2/3 أفقي نايل سات Bein sport HD 5 Bein sport HD 6 Bein sport HD 7 Bein sport HD 8 12475 27500- 2/3 أفقي نايل سات Bein sport HD 9 Bein sport HD 10 Bein sport HD 1 MAX Bein sport HD 1 MAX 12245 27500- 2/3 أفقي

تردد قناة Bein Sport‏ المشفرة على قمر سهيل سات