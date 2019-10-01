موعد إطلاق ومتطلبات لعبة call of duty mobile لهواتف أندرويد وأيفون 2019

بعد أن اقترحنا لكم أفضل بديل للعبة ببجي للأجهزة الشبه متوسطة وهي لعبة فرى فاير نقدم لكم موعد إطلاق ومتطلبات لعبة كول أوف ديوتي call of duty mobile لهواتف أندرويد وأيفون 2019 حيث أنه بعد نزول لعبة بابجي والشعبية الكبيرة والضجة التي أحدثتها هذه اللعبة أصبح الإقبال كبير جدا على مستخدميها في جميع أنحاء الوطن العربي حيث أن اللعبة ذات جرافيك عالي و تجذب الإنتباه، ويمكنك لعب اللعبة أنت و أصدقائك في فريق واحد مما جعلها لعبة فردية وجماعية في نفس الوقت، كما أنها تناسب العديد من الفئات العمرية كل هذه المميزات وأكثر في لعبة كول أوف ديوتي call of duty mobile لعبة البلاستيشن الشهيرة وتتميز اللعبة بجرافيك عالي و صورة واضحة ومميزات أكثر سوف تتعرف عليها عند تحميل اللعبة من جوجل بلاي







موعد إطلاق ومتطلبات لعبة call of duty mobile لهواتف الأندرويد والأيفون







تم الإعلان عن إصدار نسخة تجريبية للعبة call of duty في الأول من شهر أكتوبر 2019 على جوجل بلاي وستكون اللعبة متاحة في جميع البلاد التي يدعمها جوجل بلاي Google Play وتم الإعلان عن متطلبات اللعبة وهيا

معالج من نوع Snapdragon 625 و Adreno 506 على الأقل

3 GB RAM رام

حجم اللعبة 1.1 جيجابايت، وبعد التثبيت ، ستصل إلى 2.6 جيجابايت.

شكاوي لعبة ببجي pupg وأفضل بديل للأجهزة الشبه متوسطة

اشتكى بعض المستخدمين للعبة ببجي pupg من تهنيج في اللعبة على الأجهزة الخاصة بهم بعد التحديث الأخير للعبة، ولكن اليوم يقدم لكم موقع نجوم مصرية بديل للعبة ببجي وهي لعبة free fire ، وهي لعبة شبيهة جداً للعبة ببجي و تتميز بجرافيك جيد وصورة واضحة كما أن اللعبة تعمل على الأجهزة المتوسطة الأداء كما أنها تستخدم مساحة أقل بكثير بالنسبة للعبة بابجي ويمكنك أيضاً لعب اللعبة مع أصدقائك في فريق واحد عن طريق إرسال دعوة أو طلب، واللعبة مناسبة أكثر للأجهزة ذات الامكانيات المتوسطة والجيدة كما أن لعبة free fire مجانية ويمكنك تحميلها من على Google play من خلال هذا الرابط تحميل لعبة free fire وهي للهواتف الشبه متوسطة







متطلبات لعبة free fire

رامات: 1 جيجا ولكن يفضل رامات 2 جيجا فأكثر

مساحة تخزين: 500 ميجا

نظام التشغيل: أندرويد، ios