اضبط تردد قناة دبي وان Dubai One مايو 2019 على النايل سات

يبحث الجمهور الخليجي والعربي المُحب والعاشق للسينما والأفلام الأجنبية عن تردد قناة دبي وان، وهي قناة تُبث من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتُعد قناة دبي وان خيار جيد لكل الباحثين عن شاشة عرض لأحدث أفلام السينما العالمية، وتقوم القناة بخدمة الترجمة لكل الأفلام المعروضة على شاشتها، فهي تخاطب وتستهدف الجمهور العربي والخليجي بالأساس، ولأننا فى “كلمة دوت أورج” نعرف مدى عشق الجمهور العربي للسينما نقدم لكم هذه المقالة لنوضح تردد قناة دبي وان، فإلى نص المقال.

تردد قناة دبي وان

من منا لا يحب متابعة أخبار نجوم السينما فى العالم ونجوم هوليوود، فكل منا له ممثله المفضل الذى يتابع جميع أعماله السينمائية ويترقب مشاهدتها عند نزولها دور العرض السينمائى، وتُعد قناة دبي وان أحد أبرز القنوات التي تُخبرك وتجعلك على دراية تامة بكل أخبار نجمك المفضل وأعماله السينمائية التى يستعد لها والتى بالفعل فى دور العرض، والآن نوضح لكم تردد قناة دبي وان عبر الجدول التالي:

القمر التردد معامل الترميز الإتجاه نايل سات 11785 27500- 3/4 رأسي نايل سات 12130 27500- 3/4 رأسي نايل سات 11823 27500- 8/9 رأسي

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