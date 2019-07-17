بعد تحذيرات تطبيق تحدي الشيخوخة .. طريقة استخدام face app بأمان وعرض صورتك وانت شايب

السبب وراء انتشار وشهرة تطبيق face app على الرغم من التحذيرات الكثيرة بشأن استخدامه، هو مشاركة التحدي على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما يشجع باقي المستخدمين في تجربة تطبيق فيس آب بعد أن شاهدوا صور لأصدقائهم وهم كبار في العمر، وينشأ الفضول لعرض صورتك وانت شايب على فيسبوك وتويتر وانستغرام كباقي اصدقائك، حتى أن فنانين مشهورين شاركوا في تحدي العمر وعرضوا صوراً لهم وهم شياب، وبعد معرفة طريقة استخدام face app نستعرض لكم فكرة جديدة لمن يرغب بتحدي الشيخوخة او عرض صورتك وانت شايب ومشاركتها مع اصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي.

هل تطبيق face app خطر؟

حذر الكثير من خبراء التقنية من استخدام تطبيق فيس اب وذلك لان التطبيق يطلب الاذن بالدخول على ملفات الهاتف والصور الشخصية الخاصة بك، كما أن التطبيق لكي يعالج الصورة ينقلها على سيرفر آخر ويعاود بها معالجة، ولهذا يلزم اتصال التطبيق بالإنترنت، حتى يعرض صورتك وانت شايب، ومن هنا جاء التخوف من اختراق التطبيق لهاتفك، وسرقة ملفاتك، خاصة أن التطبيق موجود منذ فترة زمنية طويلة، ولكن انتشر في أيام قليلة بسرعة بالغة غير عادية، حتى وصل مستخدمي التحدي ما يقرب من 80 مليون مستخدم.

استخدام تطبيق صورتك وانت شايب يأمان

هناك طريقة بسيطة لكي تستخدم التطبيق بأمان، اذا كنت ترغب بالتحدي مع اصدقائك، وهو أن تقوم بتنزيل التطبيق على جهاز هاتف منفردـ، غير هاتفك الخاص، وعدم احتواء هذا الهاتف على صور او ملفات مهمة ولا تخشى من اختراقها، وتقوم بتحويل صورتك وانت شايب والمشاركة في تحدي العمر بأمان، وبعد الانتهاء وعدم الرغبة في تطبيق face app تقوم بعمل فورمات كامل للهاتف، وبهذا تكون في أمان ولا تخشى من سرقة ملفاتك وصورك المهمة.