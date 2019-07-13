face app تطبيق لشكل وجهك بعد تجربة 21 خيار متعدد عليه

اجتاح في الفترة الأخيرة تطبيق face app مواقع التواصل الإجتماعي، بعد الانتشار الواسع له واستخدامه من عدد كبير من نجوم الفن والرياضة في تغيير أشكالهم، والحصول على صور جديدة كليًا لهم، حيث يتيح لك التطبيق العديد من الخيارات لتغيير صورتك والتعرف على نفسك في أوضاع وحالات مختلفة، كما أن يعمل بنظام الذكاء الإصطناعي Al وله إمكانية إحداث التغيرات في الصور القديمة، أو التي تلتقطها بشكل حديث، وتقوم بتطبيق التغيير الذي تختاره عليها ومن ثم حفظها إن أردت ذلك أو التغيير مرة أخرى.

خيارات تطبيق face app

يوجد خيارات عديدة داخل هذا التطبيق، والتي تهدف بكل تأكيد إلى أنها تسمح لك برؤية صورة وجهك في أوضاع وحالات مختلفة، مثل إذا كانت عينيك ملونة سواء باللون الأخضر أو الأرزق أو الألوان الأخرى، وقد يستغل البعض ذلك في تركيب عدسات باللون الذي يجعل الوجه أكثر جمالاً، أيضا إذا قمت بتغيير لون شعرك كيف سوف تبدو؟، فبدل من أن تقوم بصبغه لرؤية ذلك على الواقع يمكن استخدام تطبيق face app لإكتشاف ذلك بنفسك، هل يكون اللون الأصفر أو الأسود أو البني أو الأحمر هو الأكثر ملائمة لوجهك أم لا.

ليس ذلك كل شيء ولكن هناك الكثير أيضًا، حيث يوجد 21 عامل يمكن التغيير فيما بينها، مثل تسريحة الشعر أو إرتداء نظارة سواء كانت شمسية أو للنظر ومعرفة لون العدسة التي سوف تناسب وجهك، كذلك إذا قمت بإطلاق لحيتك، كيف سوف تكون أو ترك شاربك والتغيير في كثافة كلاً منهما للوصول إلى الشكل الأفضل والذي يمكنك الثبات عليه.

ولعل من أبرز الأوضاع الكوميدية والمضحكة في تطبيق face app هو إستخدام وضع التقدم في العمر، فهل جربت أن ترى نفسك بعد 10 أعوام أو بعد 50 عام كيف سوف يبدو وضعك، وكيف سوف تؤثر التجاعيد ولون الشعر الأبيض في شكلك، هذا التطبيق يتيح لك ذلك، ولقد حقق انتشارًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة، ولك أن تتأكد من ذلك عندما تعرف أن هناك 80 مليون مستخدم يقومون بإستخدامه في الوقت الحالي، وللحصول عليه يمكنك تحميل تطبيق فيس وتجربته.

كيفية استخدام تطبيق face app

إذا كان لديك صورة قديمة وتريد تطبيق face app عليها، فقم بفتحها باستخدامه ثم طبق عليها الخيار الذي تريده، ولاحظ التغيير الذي وقع عليها، أما إذا كنت سوف تقوم بالتقاط صورة جديدة لك فافتح التطبيق وسلط الكاميرا على وجهك ثم انتظر قليلاً حتى يبدأ الذكاء الإصطناعي الملحق بالبرنامج بحفظ شكل الوجه، ثم قم بأخذ اللقطة وتطبيق التغيير الذي تريده عليها من الخيارات المتاحة.