Freedom Phone أول هاتف غير خاضع للرقابة في العالم

Freedom Phone.. الإعلان عن أول هاتف غير خاضع للرقابة في العالم وسعره ومواصفاته

Freedom Phone يعد أول هاتف لا يخضع للرقابة حول العالم، وكان هذا ما أعلن عنه إريك فينمان أصغر مليونير بيتكوين وأحد أهم مؤيدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتم الإعلان عن هاتف الحرية الجديد عن طريق تدوينة لفينمان عبر حسابه الشخصي على تويتر.

Freedom Phone أول هاتف غير خاضع للرقابة في العالم

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الهاتف الجديد إلا عن بعض المواصفات بشكل عام، مثل الذاكرة الكبيرة والكاميرا التي تحتوي على مستشعرات عالية الدقة، كما لم يتم حتى الآن الكشف عن مكونات هاتف الحرية الجديد والجوانب الفنية له.

ومن خلال البيان الصحفي والتغريدة التي كتبها إريك فينمان عن Freedom Phone كأول هاتف غير خاضع للرقابة حول العالم، تظهر أن بعض المواصفات تأتي كالتالي:

مواصفات هاتف الحرية

مساحة التخزين الثابتة 128 جيجا.

شاشة 6 بوصة.

معالج سريع جداً.

كاميراً عالية الدقة.

خيار لتوسيع الذاكرة بواسطة استخدام بطاقة microSD.

يحتوي على ميزة Trust تمنع تسريب البيانات

نظام التشغيل FreedomOS.

سعر هاتف Freedom Phone

وعلى أي حال فإن الهاتف الجديد يحتوي على كل مواصفات الهواتف المتواجدة بالسوق، غير أنه لا يخضع للرقابة أو التجسس. كما سيتم طرح الهاتف الشهر القادم في أمريكا بسعر 500 دولار فقط.