“Frequency Channel Alhayat” استقبل الآن تردد قناة الحياة الحمراء الجديد 2019 بجودة صورة عالية وبدون تشفير أو أي اشتراكات

Frequency Channel Alhayat .، هي قناة فضائية مصرية ، تقوم بالبث على القمر الصناعي نايل سات بجودة عادية SD وجودة عالية HD ، يتملك تلك القناة العديد من رجال الأعمال المصريين تحت إدارة المالك لها عضو حزب الوفد،” السيد البدوي شحاتة”، وتعرض القناة بشكل يومي العديد من البرامج المميزة والأفلام والمسلسلات الحصرية ،والتي تنفرد بعرضها عبر شاشاتها فقط ، كما تعمل القناة بشكل مستمر على مدار اليوم 24 ساعة بدون توقف فهي قناة مجانية بدون اشتراك شهري تعمل على القمر الصناعي نايل سات، ومن خلال تلك المقالة سوف نقوم بعرض التردد الجديد للقناة وذلك بعد توقفها منذ فترة .

برامج قناة الحياة 1

مصر اليوم : برنامج سياسي إخباري يقدمه الإعلامي توفيق عكاشة يذاع من السبت للخميس الساعة الثامنة مساءاً

: برنامج سياسي إخباري يقدمه الإعلامي توفيق عكاشة يذاع من السبت للخميس الساعة الثامنة مساءاً نسمات الروح : برنامج ديني يقوم بتقذيمه فضيلة الشيخ خالد الجندي ويناقش فيه مواضيع دينية إسلامية وفقاً للقرآن والسنة.

: برنامج ديني يقوم بتقذيمه فضيلة الشيخ خالد الجندي ويناقش فيه مواضيع دينية إسلامية وفقاً للقرآن والسنة. الحياة اليوم : تقوم بتقديمه لبنى عسل وتامر أمين برنامج يومي حواري يعرض أحداث اليوم فهو برنامج سياسي حواري ويعد من أشهر وأنجح البرامج

: تقوم بتقديمه لبنى عسل وتامر أمين برنامج يومي حواري يعرض أحداث اليوم فهو برنامج سياسي حواري ويعد من أشهر وأنجح البرامج الحياة حلوة : تقوم بتقديمه الفنانة رزان وهو برنامج ترفيهي ، يقوم باستضافة نجوم الفن في فقرات ترفيهية بحضور الجمهور داخل الاستديو..

: تقوم بتقديمه الفنانة رزان وهو برنامج ترفيهي ، يقوم باستضافة نجوم الفن في فقرات ترفيهية بحضور الجمهور داخل الاستديو.. الدين والحياة : برنامج ديني من تقديم لمياء فهمي تقوم باستضافة الشيوخ من الأزهر للمناقشة في أمور الحياة وفقاً للسنة والكتاب.

: برنامج ديني من تقديم لمياء فهمي تقوم باستضافة الشيوخ من الأزهر للمناقشة في أمور الحياة وفقاً للسنة والكتاب. بني آدم شو : برنامج كوميدي ساخر من يقوم بتقذيمع الفنان أحمد آدم

: برنامج كوميدي ساخر من يقوم بتقذيمع الفنان أحمد آدم الملاعب اليوم : يقدمه كابتن حازم إمام وسيف زاهر وهو برنامج رياضي لمتابعة أخبار العالم الرياضي بكل تفاصيله.

: يقدمه كابتن حازم إمام وسيف زاهر وهو برنامج رياضي لمتابعة أخبار العالم الرياضي بكل تفاصيله. واحد من الناس : برنامج اجتماعي إنساني يقدمه الإعلامي عمرو الليثي.

: برنامج اجتماعي إنساني يقدمه الإعلامي عمرو الليثي. عين : برنامج مختص بالأخبار الفنية ، يقدمه شيرين سليمان.

: برنامج مختص بالأخبار الفنية ، يقدمه شيرين سليمان. المطبخ : برنامج وصفات المطبخ، يقدمه الشيف يسري بالتعاون مع خبيرة الأغذية آية حسني.

: برنامج وصفات المطبخ، يقدمه الشيف يسري بالتعاون مع خبيرة الأغذية آية حسني. العيادة: برنامج طبي يقدم النصائح الطبية من تقديم العديد من علماء الطب.

والجدير بالذكر أنه فازت قناة الحياك بالمركز السادس في العالم ،وذلك لنسبة مشاهدتها العالية فهي قامت بانفراد لعرض مسلسلات حصرية خلال شهر رمضان منذ عام 2008 قامت بعرض مسلسل حق ميت وشرف فتح الباب وغيرها، أما في رمضان 2009 حصلت بعرض مسلسل ليالي حصرياً عبر شاشتها ،والذي آثار ضجة كبيرة في ذلك الوقت بجانب الكثير من المسلسلات، وقامت القناة على الحصول على انفرادات بالعرض الأول للعديد من المسلسلات المصرية عبر شاشتها إلى وقتنا ، وهو ما يميزها عن قنوات كثيرة.