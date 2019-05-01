كيفية تفعيل مساعد جوجل Google Assistant باللغة العربية على هواتف الأندرويد

تم تطوير مساعد جوجل من قبل شركة Google وتم الاعلان عن في 2016، وهو مساعد شخصي يساعد المستخدم في المحادثات والتنبؤ بالطقس وغيرها، حيث نوضح طريقة تشغيل مساعد جوجل بعد أن أصبح يستخدم باللغة العربية بشكل مرتب جداً، حيث تبدأ الخطوة الأولى في تثبيت برنامج Google Assistant على هاتف الأندرويد، حيث أن اللغة العربية متاحة باللهجة السعودية واللهجة المصرية، حيث تطلق شركة جوجل الكثير من البرامج المميزة، ومنها برنامج تحديد اتجاه القبلة والذي يهم الكثير من المستخدمين، ومن خلال هذا الشرح نوضح طريقة تفعيل تطبيق مساعد غوغل الذي بات أكثر شهرة في هذه الفترة، حيث يستخدم البرنامج في طرح الأسئلة على المساعد واتخاذ الإجراءات وكذلك البحث عن المعلومات، ووضع الاجراءت التي تطلب منه تنفيذها.

كيفية تفعيل مساعد جوجل

تبدأ الخطوة الأولى في تثبيت تطبيق Google Assistant وفتح التطبيق على جهازك والمتابعة:

بعد فتح التطبيق ستظهر قائمة يجب النقر على الإعدادات كما في الصورة.

ثم اختيار مساعد Google كما هو موضح بالشكل.

واذا كانت اللغة غير متوفرة في بلدك، يجب الضغط على خيار “مساعد Google” والضغط على اللغات واختيار اللغة التي تريد ان تتحدث بها إلى المساعد، واذا اخترت اللغة العربية يمكنك اختيار لهجة المساعد، حتى يفهمك وتفهمه بشكل جيد.

وأخيرا اختيار اللهجة واللكنة التي تريد ان تتحدث بها الى جوجل وهى متاحة للمملكة العربية السعودية والمصرية.

متطلبات تشغيل مساعد جوجل

لتشغيل تطبيق Google Assistant يكون من خلال هاتف لوحي وتتوفر به المواصفات الآتية:

يكون الهاتف بإصدار Android 5.0 أو الأحدث.

يكون الاصدار 6.13 من تطبيق جوجل أو أحدث منه.

يكون به الخدمات التي يقدمها Google Play.

اقل مساحة في الذاكرة 1.0 غيغابايت.

أن تكون لغتك متطابقة مع لغات مساعد جوجل لسهولة الفهم.

طريقة تشغيل Google Assistant

يمكنكم تشغيل مساعد جوجل بالضغط على زر الشاشة الرئيسية ونطق “أوكيه جوجل” امام الهاتف ثم طرح الأسئلة على المساعد والبدء في إجراء محادثة، وهى بالفعل تجربة مثيرة وشيقة الى حد كبير.

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