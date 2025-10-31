Google Gemini .. رابط تحويل صورتك إلى فرعون مجاناً ترند السوشيال ميديا الجديد 2025

يشهد العالم العربي وخاصة مصر موجة جديدة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي مع ترند تحويل الصور إلى ملوك وملكات الفراعنة، وذلك باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة، وعلى رأسها Google Gemini الذي أصبح حديث الجميع خلال الأيام الماضية، ومع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير، انتشرت آلاف الصور التي تظهر المستخدمين بملامح ملوك مصر القديمة، في مزيج مذهل من الفن والتاريخ والتكنولوجيا.

ترند Google Gemini

انتشرت في الساعات الأخيرة صور عدد كبير من الفنانين والمشاهير مثل أحمد السقا وغيرها إلى جانب مواطنين مصريين وعرب، بعد أن استخدموا تطبيق Google Gemini لتحويل صورهم إلى شخصيات فرعونية.

يتيح جيميناي للمستخدمين رفع صورهم الشخصية، ليعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامحهم بدقة عالية، مضيف عليها الزي الفرعوني، التيجان الذهبية، والمجوهرات الملكية، وكأن الصورة خرجت من أحد معابد الأقصر أو الجيزة قبل آلاف السنين.

رابط تحويل صورتك إلى فرعون

إذا كنت ترغب في الانضمام إلى هذا الترند صورة الفرعون الذي غزا السوشيال ميديا، فإليك خطوات تحويل صورتك إلى فرعون مصري مجاناً كما يلي:

قم بالخول على رابط Google Gemini وتابع الخطوات التالية:

اضغط على رمز (+) أسفل الشاشة لإضافة صورتك الشخصية.

في خانة الكتابة، أضف الجملة التالية:

“حول صورتي إلى ملك فرعوني يرتدي تاج ذهبي ويقف أمام معبد مصري قديم”.

اضغط على إرسال وانتظر النتيجة المبهرة التي سينتجها الذكاء الاصطناعي خلال لحظات.

بعد ظهور الصورة يمكنك حفظها أو تعديل الألوان والخلفية كما تريد باستخدام أدوات التحرير المتاحة.

وصف احترافي للحصول على نتيجة واقعية

للحصول على صورة مذهلة تشبه الأعمال السينمائية، يمكنك استخدام وصف أكثر تفصيلاً داخل Google Gemini مثل:

“فرعون مصري مهيب يقف بفخر أمام معبد ضخم محفور بالهيروغليفية، يرتدي تاج (النيمس) الذهبي وقلادة ملكية لامعة، بإضاءة دافئة واقعية وتفاصيل عالية بدقة 8K.”

كما ينصح بتعيين نسبة تحويل الصورة (Image Strength) بين 30% و45% حتى تبقى ملامحك الأصلية واضحة، واختيار نمط واقعي أو سينمائي للحصول على نتيجة أقرب للواقع.

انتشار الترند على مواقع التواصل الاجتماعي

أصبح تحويل الصور إلى ملوك وملكات الفراعنة ظاهرة على منصات مثل فيسبوك، إنستجرام، وتيك توك، حيث يتسابق المستخدمون على مشاركة صورهم الجديدة تحت عناوين مثل “أنا فرعون من الجيزة” أو “ملكة من طيبة القديمة”.

ويرى خبراء المحتوى الرقمي أن هذا الترند يعكس تزايد اهتمام الشباب بالهوية المصرية القديمة بطريقة مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، كما أن تحويل صورتك إلى زي فرعوني عبر Google Gemini ليس مجرد تجربة رقمية، بل هو احتفاء بالحضارة المصرية العريقة من خلال التكنولوجيا الحديثة.